Из-за чего воздух в доме может быть грязнее, чем снаружи

Когда вы гуляете по сосновому лесу, первое, что вы замечаете, это свежий аромат хвои. Однако, если вы пытаетесь воссоздать этот запах в помещении с помощью химических средств, таких как освежители воздуха, аромасвечи, чистящие средства и дезодоранты, вы невольно насыщаете воздух наночастицами, которые могут проникать глубоко в легкие. К такому выводу пришли ученые из Университета Пердью (США), научные статьи вышли в журналах Environmental Science & Technology Letters, Building and Environment, ACS ES&T Air.

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Эти наночастицы образуются, когда ароматы взаимодействуют с озоном, образуя крошечные молекулярные кластеры, которые затем быстро развиваются. Наночастицы размером всего в несколько нанометров способны проникать глубоко в дыхательную систему и распространяться в другие органы.

В специальной лаборатории «мини-дом» авторы используют новейшие приборы для исследования качества воздуха, чтобы отследить, как бытовые химические средства выделяют летучие вещества, создающие мельчайшие наночастицы. Ученые отмечают, что ароматы не просто пассивно распространяются, но активно изменяют химию воздуха в помещении, приводя к образованию высоко концентрированных наночастиц, имеющих значительные последствия для здоровья.Например, ароматические восковые свечи, хотя и не токсичны из-за отсутствия горения, на самом деле загрязняют воздух не меньше, чем сделанные из других материалов. Во многом это связано с тем, что компоненты воска, реагируя с озоном, активно формируют наночастицы.

Также эфирные масла, дезинфицирующие средства и освежители воздуха выделяют большое количество наночастиц. Кроме того, даже приготовление пищи на газовой плите выделяет значительное количество таких частиц, концентрация которых может быть в 10–100 раз выше, чем на загруженной улице. Ароматизированные химические продукты соответствуют или превосходят газовые плиты и автомобильные двигатели в генерации наночастиц размером менее 3 нанометров, называемых нанокластерным аэрозолем. От 100 миллиардов до 10 триллионов таких частиц могут осесть в вашей дыхательной системе всего за 20 минут воздействия ароматизированных продуктов.

Несколько химических веществ, в частности циклические летучие метилсилоксаны, которые повсеместно встречаются в средствах по уходу за волосами, задерживаются в воздухе в удивительных количествах во время и после использования. За один сеанс ухода за волосами дома человек может вдохнуть совокупную массу от 1 до 17 миллиграммов этих химических веществ.

Хотя еще предстоит определить, как вдыхание летучих химических веществ из этих продуктов влияет на ваше здоровье, их высокие концентрации могут быть потенциально опасными.