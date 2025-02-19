Как подготовить вещи к весне

Россиянам дали рекомендации о правильной подготовке вещей к весне. Комментарий на эту тему поступил в «Ленту.ру» от основателя сети химчисток для обуви Sneaknfresh Дмитрия Моргунова.

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В первую очередь эксперт советует разобрать гардероб перед новым сезоном.

«Часто при резком потеплении надеть буквально нечего. Застрахуйтесь: заранее составьте хотя бы два-три комплекта легкой одежды, в которой будет комфортно в теплую погоду. Можно использовать рейлы, чтобы видеть все вещи и легче подбирать "капсулы"», — пояснил он.

Моргунов добавил, что при разборе одежды следует оценить ее на актуальность.

Е«сли вещь по-настоящему дорога, преобразите ее. Замените пуговицы на блузке или кардигане на изысканные перламутровые или просто яркие, либо добавьте к ним эффектную брошь», — предложил специалист.

Что касается верхней одежды, следует отдать ее в химчистку, чтобы профессионалы не только почистили вещь, но и погладили, а также избавили ткань от заломов и катушков.

«Или устройте своим вещам пенную чистку. Нужно развести в воде, например, средство для чистки ковров, и пеной обработать пальто. Для кожаных изделий лучше подойдут специальные салфетки», — подчеркнул собеседник издания.

В то же время весеннюю обувь важно заново вымыть, даже если ее уже очищали перед зимним сезоном. П«еред началом носки обработайте обувь спреями и водоотталкивающей пропиткой. Весной сырость и грязь почти так же вредны для нее, чем зимние реагенты, — уточнил Моргунов. — Особое внимание уделите светлой обуви, используя, например водостойкую краску».

«Альтернативным средством для очищения обуви любого типа может стать недорогая мицеллярная вода. С ее помощью можно удалить мелкие пятна, в том числе от краски. А по белой подошве можно пройтись школьным ластиком или меламиновой губкой. И никакой химии», — Дмитрий Моргунов

В заключение основатель сети химчисток напомнил о важности ухода за сумками и аксессуарами.

«Перед сезоном протрите их влажной тряпкой. Если цвет "уже не тот", подкрасьте изделие аэрозольной краской. Или же используйте более деликатные средства: кофе и чай для темной кожи или лимонный сок — для светлой. Мелкие дефекты лакированной кожи попробуйте замаскировать с помощью обычного бесцветного лака для ногтей. Мелкие потертости на кожаных сумках можно обработать оливковым маслом, дав ему впитаться», — подытожил он.

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