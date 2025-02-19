Можно ли собакам есть снег

Собакам не рекомендуется есть снег из-за высокого риска отравления. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Лучше не позволять собаке пробовать снег. Дело в том, что он может содержать в себе вредные вещества: например, реагенты, остатки масел, бензин, антифриз и различные яды. Питомец может серьезно отравиться, попробовав такой снег. Помимо этого, контакт с таким снегом может вызывать аллергическую реакцию у особенно чувствительных собак. Кроме того, в процессе игры вы можете не заметить посторонний предмет в снегу: например, осколки, проволоку и другие острые вещи, которые могут повредить пасть и желудок собаке, вызвать удушье и даже стать причиной закупорки кишечника», – сказал Голубев.

По его словам, симптомами отравления могут быть обильное слюнотечение, рвота, диарея, учащенное дыхание, кашель, тремор.

Важно немедленно обратиться за помощью в ветеринарную клинику, подчеркнул эксперт.