Можно ли собакам есть снег

Кинолог призвал владельцев собак не позволять питомцам есть снег
Собакам не рекомендуется есть снег из-за высокого риска отравления. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Лучше не позволять собаке пробовать снег. Дело в том, что он может содержать в себе вредные вещества: например, реагенты, остатки масел, бензин, антифриз и различные яды. Питомец может серьезно отравиться, попробовав такой снег. Помимо этого, контакт с таким снегом может вызывать аллергическую реакцию у особенно чувствительных собак. Кроме того, в процессе игры вы можете не заметить посторонний предмет в снегу: например, осколки, проволоку и другие острые вещи, которые могут повредить пасть и желудок собаке, вызвать удушье и даже стать причиной закупорки кишечника», – сказал Голубев.
По его словам, симптомами отравления могут быть обильное слюнотечение, рвота, диарея, учащенное дыхание, кашель, тремор.
Важно немедленно обратиться за помощью в ветеринарную клинику, подчеркнул эксперт.
«Хозяин может оказать первую помощь, для этого нужно вызвать рвоту путем выпаивания питомца с помощью трехпроцентного раствора перекиси водорода, разведенного один к одному с водой. Примерный расчет 1–2 мл на 1 кг массы тела собаки. После этого нужно дать животному любой абсорбент и обильное питье. Оказав первую помощь, важно обратиться в ветеринарную клинику для осмотра ветеринара и дополнительных манипуляций», – пояснил Голубев.