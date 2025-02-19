Эксперт по этикету назвала самые неудачные подарки на 23 февраля

Нижнее белье, носки и пена для бритья не являются подходящими подарками на 23 Февраля. Об этом рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

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Она пояснила, что такие товары воспринимаются мужчинами как повседневные вещи, которые можно приобрести в любой момент. Свежакова подчеркнула, что подобные предметы не представляют собой чего-то действительно ценного, поэтому их не стоит дарить.

— Однако если это традиция или согласованная заранее договоренность либо не просто белье, а вещи известных дорогих брендов, то тогда это может быть презентом, — сказала эксперт.

Специалист также посоветовала выбирать подарок на 23 Февраля, исходя из увлечений мужчины. Например, если его хобби связано с рыбалкой, стоит рассмотреть возможность подарить аксессуары или сертификат в любимый магазин. Также можно подарить набор инструментов, конструктор для сборки моделей самолетов, кораблей или машин. Свежакова отметила, что молодые люди и даже взрослые с удовольствием примут такие вещи, как компьютерные или ретроигры и игровые приставки.

Когда есть такая возможность, можно, рекомендует эксперт, подарить поездку в дом отдыха. Если известна любимая группа мужчины, то билет на концерт также будет хорошим вариантом, передает «Москва 24».

По всей Москве в честь праздника будут проходить всевозможные мероприятия. Так, к 23 Февраля Музей Победы приглашает посетителей на бесплатную праздничную программу.