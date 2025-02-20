Что нужно сделать на даче уже сейчас

Последние недели перед началом дачного сезона многие садоводы предпочитают отдыхать, на участок не наведываются. Да и что там делать, когда зима еще не сложила полномочия. Разве что снег почистить и прибраться в доме. Но как бы не так. Опытные дачники точно знают, что до наступления первых теплых дней предстоит выполнить немало задач, чтобы встретить «горячую пору» во всеоружии. Специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, телеведущая Октябрина Ганичкина напомнила о главных делах, которые нужно завершить в феврале-марте.

Важные покупки

Если вы еще не успели запастись посевным материалом, то пора срочно закупать семена. Весна уже на подходе, и, по прогнозам синоптиков, она будет ранней и теплой.

«Сейчас необходимо приобрести семена, питательный субстрат, удобрения, тару, — советует Ганичкина. — Важно соблюдать сроки посева для получения хорошего урожая. До 20 марта можно посеять семена перцев баклажан и томатов, для закрытого грунта».

Дела на участке

В ближайшие выходные неплохо бы наведаться на огород, а заодно отвезти субстрат и подкормки. Если выращиваете плодово-ягодные культуры, необходимо заняться обрезкой кустарников, а затем укрыть ветви снегом.

«Так как зима была практически без снега, то нужно набросить снег на плодово-ягодные культуры, иначе при нехватке влаги цветение и плодоношение затянется», — рекомендует садовод.

Тепличные хлопоты

Самое время сеять укроп, утверждает ведущая. Не забудьте прикрыть семена землей. Ганичкина советует обратить внимание на ранний сорт «мамонт», который позволит собрать хороший урожай сочной ароматной зелени уже в мае.

Попутно формируем в парнике грядки для томатов, огурцов и перцев. Тогда к началу активных работ на участке вы сэкономите массу сил и времени. А они вам очень пригодятся на старте сезона.

Подготовка рассады

Даже если всходы уже окрепли и совсем скоро будут готовы к высаживанию на огороде, внимание и забота в конце зимы им нужны не меньше, чем на этапе посева. Обязательно обрабатываем растения от заболеваний и следим за температурой на подоконнике. Холод губителен для баклажанов и перцев. Оптимально поддерживать температуру около 23 градусов тепла.

Если выращиваете пеларгонию (герань), то сейчас не стоит поливать цветы слишком щедро, напоминает Ганичкина.