Стало известно, как собаки общаются между собой

Исследование, опубликованное в Royal Society Open Science, показало, что собаки могут синхронизировать моргание, как люди и приматы. Это тонкое невербальное общение помогает им устанавливать социальные связи.

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Ранее ученые знали, что собаки моргают чаще в присутствии других собак и используют мимику для общения. Например, они зевают в ответ на зевок и делают «игривые рожицы». Но могло ли моргание быть частью этой мимики?

Чтобы проверить это, исследователи во главе с Кьярой Канори из университета Пармы (Италия) показали 54 взрослым собакам видео с терьером, кокер-спаниелем или бордер-колли. В одних видео собака моргала, в других – нет, а в третьих облизывала нос (жест, связанный с нетерпением или разочарованием). Собакам измеряли частоту сердцебиения и снимали их реакцию.

Оказалось, что собаки моргали на 16% чаще, наблюдая моргание на экране, чем при просмотре других видео. Это может указывать на то, что они бессознательно повторяют этот жест. Однако, в отличие от моргания, они не начинали облизывать нос в ответ.

Любопытно, что вместо облизывания носа собаки чаще показывали белки глаз – жест, который обычно указывает на сильные эмоции, как если бы они хотели познакомиться и проявляли интерес.

«Это удивительно! Обычно это реакция возбуждения, но здесь явно другой случай», — отмечает соавтор исследования Дэниел Миллс

Исследование показывает, что общение животных сложнее, чем мы думаем. Реакция моргания похожа на человеческое подмигивание при установлении контакта, только происходит немного иначе.