Кинолог перечислил признаки развития деменции у собаки

Изменения в поведении собаки и снижение активности могут указывать на развитие деменции. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Он уточнил, что выявить признаки заболевания может быть сложно, потому что поведенческие изменения у питомца происходят постепенно и неявно. При этом владельцы могут замечать, что собака стала медленнее бегать и ходить менее бодро. Изменения могут произойти и в режиме ее сна — она может спать днем и беспокойно бродить по квартире ночью.

Еще один тревожный сигнал — потеря навыков чистоплотности. Голубев также призвал насторожиться, если животное перестало ориентироваться в знакомой обстановке.

Ученые из Пармского университета выяснили, что собаки используют учащенное моргание для передачи невербальных сигналов своим сородичам. Это позволило предположить, что собаки могут имитировать поведение, которое наблюдают у других животных. Ученые считают, что моргание у собак может играть важную роль в их общении, особенно в выражении неагрессивных намерений.