Для чего кошки приносят добычу хозяевам

Многие владельцы кошек сталкиваются с тем, что их питомцы приносят им разные игрушки, грызунов, насекомых в качестве подарка. Такое поведение можно объяснить сразу несколькими факторами.

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Инстинкт охотника. Для домашних котов охота — это способ развлечься, поддержать физическую форму, применить навыки.

Забота о своей «семье". Кошки могут воспринимать хозяина как часть семьи и пытаться научить его охотиться или делиться с ним пищей.

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Демонстрация добычи. В дикой природе животные так делают, чтобы подтвердить у сородичей статус охотника. Домашний же кот может ожидать от вас внимания или похвалы за «добычу».

Игровой инстинкт. Если кошка приносит вам игрушки, значит, она хочет, чтобы вы поиграли с ней.