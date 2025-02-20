Эксперты объяснили, почему стоит завести кошку

Эксперты назвали десять главных причин, почему стоит завести кошку. Согласно исследованиям, четвероногие очень помогают человеку.

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Первой причиной специалисты назвали высокую продолжительность жизни кошек. Их средней возраст составляет около 17 лет, однако некоторые представители могут дожить и до 30 лет.

У владельцев кошек на 30 процентов снижен риск получения инфаркта, утверждают ученые. Также кошки отлично переносят одиночество, поэтому их можно оставить дома на непродолжительное время одних, не боясь погрома.

Питомцы не требуют особого ухода, их не нужно выгуливать. Животные, согласно исследованию, улучшают сон человека, делая его более спокойным. Помимо этого, дети, растущие вместе с кошками, менее подвержены аллергии. Соответствующие данные приведены в исследовании Национального Института Здравоохранения.

Кроме того, кошки — прекрасные охотники. Они будут охранять дом не только от грызунов, но и от случайных насекомых.

Эксперты отмечают, что немногие животные так лояльны, как эти четвероногие. Они являются надежными спутниками, оставаясь нежными, послушными и верными своему хозяину.

Кошки, особенно в детстве, много играют. Даже взрослые особи проявляют активный интерес к покупным или самодельным игрушкам. Эти животные являются очень смекалистыми и остроумными, чем улучшают настроение хозяев, сообщает Pravda.ru.

Многие хозяева кошек зачастую пытаются разгадать, что происходит в голове у их питомцев. Человеку может быть трудно понять, что беспокоит животное на самом деле. Эксперты рассказали, как кошки воспринимают мир, и объяснили их поведение.