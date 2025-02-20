Назван главный антитренд в ремонте 2025 года

Аналитики объяснили, что в 2025 году главными антитрендами в ремонте стал «бабушкин ремонт» и армянский шик. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики сайта «Профи.ру».

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Половина респондентов в возрасте от 31 до 40 лет признались, что устали от визуального шума, их все больше привлекает минимализм за счет его спокойной цветовой гаммы и отсутствия лишней мебели.

«Большая часть поколения Z также выбрала своим фаворитом минимализм, кроме того в их список попали модерн, классика и эко-стиль. А большая часть опрошенных старше 40 лет считают самым удачным классический стиль интерьера, но также хотели бы обустроить квартиру в скандинавском стиле или в прованс», — заявили эксперты.

По мнение опрошенных миллениалов и зумеров, самыми устаревшими оказались стили «Бабушкин ремонт» и «Армянский шик».

«Бабушкин ремонт» — интерьер, в котором используются мебель советских времен, цветочные обои и яркие ковры. В то же время, не менее антитрендом среди россиян считается и так называемый "Армянский шик" — стиль, в котором преобладает вычурный декор с множеством "дорогих" элементов: золота, хрусталя, бархата и пестрых орнаментов», — объяснили они.

В то же время, старшее поколение считает абсолютно не подходящим стилем для дома — урбанистический, а если быть точнее, то характерные для него кирпичные стены.