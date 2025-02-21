Владельцев собак в Подмосковье обяжут регистрировать животных

С марта текущего года владельцы собак в Подмосковье будут обязаны регистрировать своих питомцев. Об этом предупреждает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

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Новые правила касаются всех собак старше трёх месяцев. Регистрация остальных домашних животных остаётся добровольной.

При этом владельцам не будет ограничено количество животных, которые они могут зарегистрировать на себя.

Уточняется, что регистрацию необходимо пройти в течение двух недель после достижения питомцем трёхмесячного возраста. Нарушение этого требования повлечёт за собой административный штраф в размере от 1500 до 3000 рублей.

Зарегистрировать домашних животных можно в ветеринарных клиниках, подведомственных министерству.