Эксперт рассказал, как распознать депрессию у кошки

Угнетенное поведение и отсутствие игр и мотивации могут говорить о развитии депрессии у кошки. Об этом рассказал зоопсихолог Мирослав Волков, передает Pravda.Ru.

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Он уточнил, что наличие депрессии у животных — это спорный вопрос, однако считается, что такое состояние для них возможно. По его словам, главные признаки депрессии у них связаны с деструктивным поведением. Так, например, кошка может рвать обои, портить мебель и так далее.

«Я думаю, что человек понимает, что что-то не так, потому что в первую очередь страдает его материальная составляющая имущества. Поэтому тут, конечно, люди обращают на это внимание. Просто часто владельцы это списывают на темперамент. Но надо понимать, что это, конечно, просто энергия, которая никуда не девается и она реализуется путем такого деструктивного поведения, как мы это называем», — заключил Волков.

Китайские ученые до этого установили, что кошки, подобно собакам, могут формировать разные типы эмоциональной привязанности к своим владельцам. Эти стили привязанности — безопасный, тревожный и избегающий — оказывают влияние на поведение питомцев, вероятность возникновения проблемных реакций, а также на уровень окситоцина, гормона, связанного с социальными связями и стрессом.