Ветеринар рассказал, можно ли кормить домашних животных едой со стола

Кормление питомцев домашней едой со стола может вызывать у них различные заболевания, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, хозяевам следует внимательно относиться к смешиванию натуральной пищи с сухим кормом.

Надо сказать, что это неплохой тип кормления. Но достаточно хлопотно получается приготовить еду. Мы всегда говорим, чтобы люди оценивали силы, потому что сегодня насыпят сухой корм, а завтра уже приготовят нормальную еду. Так, конечно, делать категорически нельзя. Это самый вредный тип кормления, смешанный, который приведет к заболеваниям в дальнейшем, — сказал Шеляков.

Он добавил, что собаки и кошки являются хищниками, но кормить их исключительно мясом нельзя. Ветеринар посоветовал добавлять в рацион питомца яйцо, творог, клетчатку и витаминно-минеральные премиксы.

Ранее кинолог Владимир Голубев посоветовал проконсультироваться с ветеринарным врачом перед тем, как перевести питомца на натуральное кормление. По его словам, такой тип питания может вызвать сильный стресс, к тому же рацион подойдет не всем собакам. Как пояснил специалист, для того чтобы адаптировать таких животных к жизни с человеком, потребуется много сил и ресурсов.