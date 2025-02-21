Оставьте виниловые обои в прошлом: новый тренд в дизайне — стеклообои

Большинство людей по-прежнему выбирают для отделки стен виниловые обои, считая их классическим и проверенным решением. Однако эксперты строительного рынка и дизайнеры утверждают, что тренды уже давно изменились.

Новый тренд в дизайне: стеклообои
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Сегодня одним из популярных отделочных материалов являются стеклообои. Этот декоративный материал часто используется под покраску, но иногда можно найти варианты, которые уже окрашены. Почему стоит выбрать стеклообои?

Во-первых, они экологичны, так как не содержат вредных добавок. В их состав входят только натуральные материалы: кварцевый песок, глина, доломит, известь и сода. Кроме того, стеклообои устойчивы к огню и не воспламеняются, а также обладают гипоаллергенными свойствами. Они не деформируются и отличаются высокой прочностью, их срок службы составляет более 30 лет.

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