Новый тренд в дизайне: стеклообои

Большинство людей по-прежнему выбирают для отделки стен виниловые обои, считая их классическим и проверенным решением. Однако эксперты строительного рынка и дизайнеры утверждают, что тренды уже давно изменились.

Сегодня одним из популярных отделочных материалов являются стеклообои. Этот декоративный материал часто используется под покраску, но иногда можно найти варианты, которые уже окрашены. Почему стоит выбрать стеклообои?

Во-первых, они экологичны, так как не содержат вредных добавок. В их состав входят только натуральные материалы: кварцевый песок, глина, доломит, известь и сода. Кроме того, стеклообои устойчивы к огню и не воспламеняются, а также обладают гипоаллергенными свойствами. Они не деформируются и отличаются высокой прочностью, их срок службы составляет более 30 лет.

Ранее сообщалось, что на первый взгляд может показаться, что поддерживать порядок в санузле сложно. Однако дизайнер Юлия Тычино считает, что при соблюдении некоторых рекомендаций можно сохранить красоту и ухоженность ванной комнаты.