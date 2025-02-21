Как мужчины представляют себе идеальную квартиру

В преддверии Дня защитника Отечества компания Optima Development провела исследование, посвященное предпочтениям мужчин в отношении «домашней инфраструктуры». В опросе приняли участие 1500 мужчин из числа покупателей новостроек в Москве. Респонденты выбирали до трех наиболее привлекательных для них опций из 10 предложенных вариантов дополнительных помещений в квартире, где мужчина мог бы уединиться для отдыха или занятия хобби. Результаты показали, что представления об идеальной квартире весьма разнообразны, однако некоторые объекты «домашней инфраструктуры» оказались особенно популярными.

© unsplash

В рамках исследования, проведенного в декабре 2024 года и январе 2025 года, респондентам мужского пола был задан вопрос: «Представьте, что в вашей квартире “мужской мечты” предусмотрено дополнительное помещение исключительно для личного распоряжения. Как бы вы его использовали?». Участники опроса могли выбрать до трех наиболее привлекательных для них вариантов из предложенного списка. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования. Полученные данные позволяют лучше понять предпочтения мужчин и учесть их при проектировании современного и комфортного жилья.

Исследование «Мужская мечта: какая инфраструктура в квартире идеальна?» раскрывает предпочтения российских мужчин относительно обустройства своего жилья. Опрос позволил выявить наиболее желанные элементы домашней инфраструктуры. Оказалось, что возможность попариться в собственной сауне – самое распространенное желание. Эту опцию выбрали 27% опрошенных. Видимо, для многих мужчин идея расслабиться и оздоровиться, не покидая пределов квартиры, особенно привлекательна.

Второе место по популярности заняла мастерская. 22% респондентов мечтают о специально оборудованном месте для ремонта и творчества. Это отражает стремление к самостоятельной работе и реализации личных проектов. На третьей строчке рейтинга расположился спортивный зал (19%). Поддержание физической формы и приверженность здоровому образу жизни – важные составляющие современной мужской культуры.

Домашний кинотеатр выбрали 15% участников опроса. Еще 12% отдали предпочтение игровой комнате. Эти данные свидетельствуют о высокой значимости комфортного досуга дома. Возможность посмотреть фильм на большом экране или погрузиться в виртуальные миры очевидно не менее важна, чем забота о физическом здоровье.

Менее востребованными оказались такие опции, как домашняя пивоварня (9%), бильярдная (7%), сигарная комната (5%), виртуальный тир (4%) и музыкальная студия (3%). Тем не менее эти результаты демонстрируют разнообразие мужских увлечений и подчеркивают индивидуальность подхода к организации жилого пространства. В целом исследование показало, что при обустройстве квартиры мужчины ценят как возможности для занятий спортом и релаксации, так и пространство для хобби и развлечений.

Исследование «Мужская мечта: какая инфраструктура в квартире идеальна?» выявило любопытные возрастные различия в предпочтениях мужчин относительно обустройства своего жилья. Опрос показал, как меняются приоритеты с годами. Так, желание иметь личную сауну усиливается с возрастом. Если среди молодых людей 18-25 лет эту опцию выбрали 22%, то в группе 55+ – уже 35%. Потребность в релаксации и заботе о здоровье, очевидно, становится более актуальной для мужчин старшего поколения.

Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении мастерской. Интерес к собственному пространству для творчества и ремонта возрастает с 15% в группе 18-25 лет до 30% у мужчин старше 55 лет. В то же время тяга к активным развлечениям, вроде спортивного зала, игровой комнаты и виртуального тира, с возрастом ослабевает. Например, спортивный зал выбрали 25% молодых людей 18-25 лет, а среди мужчин старше 55 лет – лишь 10%. Это можно объяснить естественным снижением физической активности и изменением жизненного ритма.

Интерес к бильярдной и сигарной комнате, наоборот, просыпается у мужчин после 45 лет. Доля выбравших эти варианты в старшей возрастной группе заметно выше, чем у более молодых респондентов. Вероятно, это связано с предпочтениями в проведении досуга, характерными для этого возраста. Кинотеатр и домашняя пивоварня пользуются примерно одинаковой популярностью у мужчин разных возрастов, хотя небольшой спад интереса все же наблюдается в старших возрастных группах. В целом исследование показало, что возраст – важный фактор, влияющий на представления мужчин об идеальном жилье. Застройщикам стоит учитывать эти особенности при проектировании и продвижении своих проектов.