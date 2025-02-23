Пять вариантов хранения виниловых пластинок

Сервис аналитики маркетплейсов Moneyplace отмечает небывалый рост интереса россиян к винилу. На самых популярных площадках продажи пластинок в 2024 году увеличились на внушительные 88%, а это больше 40 тысяч единиц.

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Такой повышенный спрос связывают с трендом на винтаж и потребностью в «тактильном контакте» с музыкой, которая уже два десятка лет как переехала на цифровые носители и существует в формате нулей и единиц. В этой связи винил не только слушают, но и применяют в качестве концептуального декора. И все потому, что проигрыватели есть далеко не у всех.

В догонку к посту о кафе, где можно послушать винил, мы сделали для вас подборку подставок для пластинок на любой бюджет и эстетический запрос.

1. VINYL STAND ST

Вечная классика под заказ. Изготавливать этот стеллаж будут 20 рабочих дней из алюминия с покрытием влагостойкой краской. В комплект входит сам стеллаж, боксы для пластинок, инструкция для сборки и крепеж. Стоимость соответствует качеству.

2. Zomo VS-Rack Wave Chrome

Прочная стальная подставка с порошковым покрытием. Любители лаконичного дизайна смогут разместить на ней до 40 пластинок. Это если между ребрами. А вот эффектный вариант крест на крест вместит до 20 записей. Доступные варианты отделки: черный, белый, золотой и хром.

3. Стойка для винила Stend

Двухсекционная стойка витринного типа. Лофтовый дизайн и возможностью разместить до 120 пластинок. В качестве подарка начинающему коллекционеру виниловых треков подойдет идеально. Прочная, долговечная и очень удобная в эксплуатации.

4. SteelFun Кубик

Сама по себе эта подставка очень напоминает арт-объект. Простая, в тоже время эффектная форма куба выполнена из листового металла, вмещает до 50 пластинок и очень здорово смотрится в современном минимализме и лофте. Отдельный плюс — приятная цена. И да, найдена на маркетплейсе.

5. Подставка для хранения виниловых пластинок из дуба

Отличный вариант для ценители простых форм и натуральных материалов. На этой подставке можно хранить не только винил, но и журналы с книгами. Благодаря специальным углублениям пластинки не будут скользить, а перебирать их будет удобно и приятно. Обратите внимание — массив дуба покрыт натуральным маслом и воском.