Что нужно знать о туе

Туи — одни из самых любимых растений у садоводов и ландшафтных дизайнеров. Зеленые, желтые, голубые — они отлично выглядят в течение всего года. Формы этих неприхотливых хвойников также весьма разнообразны — от пирамидальных до шарообразных, от карликовых до гигантских. «Лента.ру» рассказывает о видах и сортах туи, а также об условиях их выращивания.

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Что за растение туя

«Туя» (Thuja) в переводе с греческого означает «воскурение» или «жертвоприношение»: при сжигании ее древесина издает приятный запах. Это род голосеменных (семяпочки имеют вид непокрытой чешуйки с семечками) хвойных вечнозеленых деревьев и кустарников семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

В зависимости от вида туи произрастают от Японии и Китая до Северной Америки. В XIV веке американская туя попала в Европу, где хорошо прижилась — из этого хвойника были культивированы множества сортов для применения в ландшафтном дизайне.

Ботаническое описание:

Шишки. Размещаются на концах веточек, продолговатые или овальные. Мужские имеют пыльники с пыльцой, женские — от двух до шести пар чешуек. Верхние чешуйки — стерильные, остальные несут одну-три семяпочки.

Размещаются на концах веточек, продолговатые или овальные. Мужские имеют пыльники с пыльцой, женские — от двух до шести пар чешуек. Верхние чешуйки — стерильные, остальные несут одну-три семяпочки. Семена. Уплощенные, с двумя узкими крыльями.

Уплощенные, с двумя узкими крыльями. Ствол. Ветвистый или прямой в зависимости от вида, чаще всего сплюснут с боков. Кора темно-коричневого или красно-коричневого цвета.

Ветвистый или прямой в зависимости от вида, чаще всего сплюснут с боков. Кора темно-коричневого или красно-коричневого цвета. Побеги. Двух типов: ростовые служат для захвата пространства, пищевые заняты процессом фотосинтеза (из воды, углекислого газа и солнечного света вырабатываются глюкоза и кислород).

Двух типов: ростовые служат для захвата пространства, пищевые заняты процессом фотосинтеза (из воды, углекислого газа и солнечного света вырабатываются глюкоза и кислород). Платикладии (сложные листья). Чешуевидные, расположены попарно вдоль ветвей. Через два-три сезона роста полностью засыхают и опадают.

Чешуевидные, расположены попарно вдоль ветвей. Через два-три сезона роста полностью засыхают и опадают. Корни. Поверхностные, мочковатые, составляют 15 процентов от высоты растения.

Виды

Несмотря на исключительное разнообразие форм туи, в роде всего пять видов:

Туя западная (Thuja occidentalis);

Туя корейская (Thuja koraiensis);

Туя складчатая (Thuja plicata);

Туя сычуаньская (Thuja sutchuenensis);

Туя японская, или Стендиша (Thuja standishii).

«В декоративном садоводстве и ландшафтном дизайне также широко используется плосковеточник восточный (Platycladus orientalis), — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» сотрудница ботанической лаборатории Bio-Plantist Мария Выходцева. — Еще совсем недавно это растение входило в род туя, однако сегодня его выделили в отдельный род, состоящий всего из одного вида».

По словам Выходцевой, сегодня в маркетинговых целях в магазинах плосковеточник называют «восточной туей» — как антипод известной садоводам туи западной. Еще одно его название — «биота восточная». Условия выращивания плосковеточника похожи на те, что требуются большинству сортов туи.

Сорта

Самые популярные у садоводов и ландшафтных дизайнеров два вида — туя западная и туя складчатая, из которых выведены более ста сортов, а также плосковеточник, который насчитывает 60 сортов. Сорта туи делятся на пять групп, в зависимости от скорости роста и высоты:

Полнорослые — 30 сантиметров в год; более 3 метров;

Среднерослые — 15 сантиметров в год; около 2 метров;

Карликовые — 8 сантиметров в год, около 1 метра;

Миниатюрные — 3 сантиметра в год, около 0,5 метра;

Микроскопические — 1 сантиметр в год, менее 0,3 метра.

Эксперты «Ленты.ру» назвали топ-10 сортов туи и плосковеточника для выращивания в саду.

Сорт: Aurea Nana. Вид: Плосковеточник восточный. Описание: Это не туя, но очень похожее на нее растение с отличными декоративными качествами. Салатовый куст яйцевидной формы. К 10 годам достигает высоты 0,8 метра. При благоприятных условиях живет более тысячи лет. Сорт: Brabant. Вид: Туя западная. Описание: Самый популярный сорт туи для дачи, растет очень быстро и к 10 годам достигает высоты 3,5 метра и ширины 2 метра. Хвоя насыщенного зеленого цвета. Идеально подходит для живых изгородей. Если сочетать с сортом Golden Brabant, изгородь получится желто-зеленой. Сорт: Columna. Вид: Туя западная. Описание: Гигантская, очень узкая туя, максимальная высота которой в средней полосе достигает 6 метров. Вершина кроны затупленная. Хвоя темно-зеленая. Сорт: Danica. Вид: Туя западная. Описание: Милый шарик всего 50 сантиметров в высоту и 1 метр в ширину. Хвоя зеленая, глянцевая, густая, зимой коричневеет. Прекрасно смотрится в групповых и одиночных посадках. Сорт: Forever Goldy. Вид: Туя складчатая. Описание: Конусовидная крона светло-зеленого оттенка, веточки с желтыми кончиками. Высота во взрослом возрасте около 2,5 метра. Сорт: Kornik. Вид: Туя складчатая. Описание: Густая крона с широкими, немного плакучими побегами. Концы веточек с золотистым оттенком. Достигает высоты 2 метра. Сорт: Magnifica. Вид: Плосковеточник восточный. Описание: Очень плотные и густые ветви насыщенного зеленого цвета, крона в естественных условиях образует форму кегли. К 10 годам вырастает до 10 метров. Сорт: Mr. Bowling Ball. Вид: Туя западная. Описание: 40-сантиметровый шарик серого цвета, похожий на шар для боулинга. Высаживать тую лучше всего на альпийской горке или в контейнере — для дома. Сорт: Smaragd. Вид: Туя западная. Описание: Делит популярность с «Брабантом». Конический куст высотой до 2 метров с глянцевыми темно-зелеными веточками. Сорт: Whipcord. Вид: Туя складчатая. Описание: Карликовый сорт, к 10 годам не превышающий высоты 70 сантиметров. Побеги нитевидные, что отражено в названии сорта — «Бечевка». Хвоя зеленовато-желтая с ярко-лимонными кончиками.

Условия для выращивания

Ботаник Мария Выходцева назвала оптимальные условия для выращивания туи. По ее словам, это крайне неприхотливые хвойники, которые вообще не требуют ухода, надо лишь соблюдать минимальные требования агротехники. Туям одинаково хорошо как на солнце, так и в тени. Есть лишь две проблемы:

Весной на ярком солнце хвоя туи может подгорать;

В тени желтые туи станут зелеными.

Оптимальный вариант места для посадки туи — дневная полутень с хорошим освещением утром и вечером.

«В выборе почвы для туи тоже нет особенных предпочтений, — продолжает Выходцева. — Она одинаково хорошо переносит и умеренную сухость, и умеренную влажность. Но умеренную — туи не переносят весеннего подтопления!»

Для посадки молодого растения стоит подготовить грунт: дело в том, что туи — кальцефилы, то есть прекрасно растут, когда в почве много кальция.

Как правильно сажать в открытый грунт

Поскольку большинство туй растет не очень быстро, в магазинах и на рынках часто продаются большемеры. Стоят они дороже, чем маленькие растения в контейнерах, зато живая изгородь из туи может «вырасти» на участке в считаные часы.

«Большую яму копать не надо, ведь корни у туи поверхностные, и поэтому легко пересаживать даже взрослые пятиметровые деревья, — говорит садовод из Подмосковья с 30-летним стажем Янина Горчакова. — Достаточно вырыть яму чуть больше земляного кома.

На дно ямы эксперт рекомендует положить дренаж слоем в пять сантиметров — желательно ракушечник, в нем много кальция. После посадки надо пролить землю двумя ведрами воды и замульчировать сверху корой лиственницы или опилками деревьев хвойных пород. Туи могут расти вообще без полива, поливать раз в неделю надо лишь в первый год после посадки.

«Поливать тую нужно только в сильный зной. Подкормки туе тоже не нужны, но если вы хотите, чтобы хвоя была поярче, можно подкормить ее любым удобрением для хвойников», — считает собеседница «Ленты.ру».

Когда укрывать

Укрывать на зиму туи не надо — большинство сортов выдерживают морозы до минус 40 градусов. А вот от весенних ожогов молодые туи лучше защитить — укрыть их лапником или белым нетканым материалом. Не используйте мешковину и крафт-бумагу — под ними образуется «парилка», в которой туя может погибнуть.

Почему весной туя желтеет?

«Говорить о том, что по весне хвойники выгорают, — неправильно, — объясняет ботаник Выходцева. — Ведь они прекрасно выносят жгучий июльский жар, чем же им навредит теплое весеннее солнышко? Дело в том, что весной большая разница между температурой воздуха и почвы. Под солнечными лучами хвоя туи начинает активно испарять влагу, но земля-то еще мерзлая, а корни не могут всасывать лед — им нужна вода, чтобы восполнить дефицит жидкости. В итоге туя просто сохнет, и желтая хвоя — это не следствие выгорания на солнце, а следствие засухи».

Как размножать

Лучшее время для размножения туи — февраль, а самый простой способ — черенкование. Cадовод Янина Горчакова рассказала о самом эффективном методе черенкования туи.

Порядок действий

Выберите тую возрастом 5-7 лет; Оторвите веточки длиной 10 сантиметров с кусочком коры; Обрежьте хвою с нижней трети черенка; Опрыскайте место отрыва любым стимулятором корнеобразования; Возьмите черную полиэтиленовую пленку; Разложите по центру мох сфагнум; Положите на мох нижнюю часть черенка; Положите еще один слой мха поверх черенка; Подверните низ пленки, сверните ее в рулон, наденьте поверх одну или несколько резинок; На верхнюю часть черенка наденьте прозрачный полиэтиленовый пакет, укрепите его на рулоне резинкой; Повесьте «мини-теплицу» в светлое и прохладное место; Раз в неделю снимайте прозрачный пакет и опрыскивайте черенки; Через месяц разверните рулон и проверьте корни (у медленно растущих сортов туи они могут появиться и через 4 месяца); Высадите туи в открытый грунт в тенистом месте; Пересаживать туи на постоянное место можно через 2 года.

Как вырастить тую в горшке

Сегодня модно покупать хвойные растения в горшках, в том числе и туи, к Новому году и Рождеству. Но после праздников зачастую они сохнут и гибнут. Что делать, чтобы сохранить тую, в беседе «Лентой.ру» рассказала цветовод Диана Равшанова.

Через неделю после праздников, когда туя уже адаптируется у вас дома, ее необходимо пересадить в новый горшок, который должен быть на два сантиметра больше магазинного. Почву можно приобрести готовую — для хвойных растений. Или составить самостоятельно, заготовив заранее в лесу:

4 части лиственной земли;

2 части хвойной земли;

1 песка из ракушечника (продается в зоомагазине в отделе кормов для птиц).

На дно горшка надо насыпать два сантиметра дренажа. Пересадив тую, ее нужно полить и убрать на несколько дней в затемненное место.

Выращивать тую в горшке лучше на западном, восточном и северном окне или в глубине комнаты. Зимой, когда работают батареи, тую надо вынести в прохладное место — идеально на застекленный балкон, где она перенесет даже небольшие заморозки. Но лучше утеплить горшок тканью.

Поливают туи раз в неделю, сухость почвы хвойники переносят лучше, чем переувлажнение.

В отличие от туй, растущих в открытом грунте, туи для дома весной обязательно обрезают, удаляя сухие ветки и формируя крону.

Болезни

Туи — это очень стойкие растения, они болеют редко. Ботаник Мария Выходцева рассказала о болезнях и вредителях туи.

«Основные болезни туи связаны с деятельностью грибков. Если на хвое появились рыжие пятна, а некоторые хвоинки чернеют и опадают, то это ржавчина, которую вызывает как переизбыток, так и недостаток жидкости в почве. Если хвоя туи словно покрыта пылью, то это серая плесень, которая характерна для живых изгородей из туи, если растения посажены слишком плотно и находятся в тени. И, наконец, грибковая болезнь, характерная только для хвойников — это так называемая шютте (от немецкого schütten — «осыпаться»), когда хвоя становится серо-коричневой, а при сильном поражении грибком туя выглядит, как сгоревшая. Шютте распространяется очень и очень быстро, так что действовать надо на опережение — это касается всех грибковых болезней».

Как лечить тую

Вырезать все пораженные побеги туи; Собрать с земли всю опавшую хвою; Сжечь побеги и хвою в отдаленном месте; Обработать все туи и хвойники противогрибковыми препаратами.

Вредители

Щитовка можжевеловая

Один из самых страшных вредителей всех хвойных растений. Самки щитовки высасывают соки прямо из хвоинок. Эти насекомые очень маленькие, и заметить их невооруженным глазом почти невозможно. За сезон щитовки благодаря уникальной плодовитости могут поразить все хвойные на участке, что будет видно по опавшей хвое и засохшим деревьям.

Уничтожать щитовок крайне сложно, потому что они защищены щитком от многих препаратов. Единственное время профилактики нашествия щитовок — начало июня, когда из яиц вылупляются личинки, которые еще не имеют щитка. В это время надо обработать туи препаратом «Актеллик».

Ложнощитовка туевая

Cпециализируется по туям, но заметить ее проще, поскольку особи достаточно крупные. Если на стволе туи появились язвочки желтого цвета, то это работа ложнощитовки.

Туевая тля

Образует большие колонии на стволах туи и на нижней стороне побегов, что приводит к опадению хвои и гибели растения.

Туевая минирующая моль

Вред от личинок этой бабочки, которые выгрызают хвоинки туи, не слишком значительный. Растение вряд ли погибнет, но потеряет свои декоративные качества.

Справиться с ложнощитовкой, тлей и молью поможет системный препарат «Конфидор».