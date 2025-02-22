Как обустроить квартиру в духе фильма «Секс в большом городе»

Во второй части полнометражной версии «Секса в большом городе» интерьер Кэрри и мистера Бига демонстрирует нам однозначный статус новой ячейки общества со всеми визуально-эстетическими и функциональными вытекающими.

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Квартира супругов впитала вкусы, опыт и жизненный уклад своих хозяев. Традиционная, можно даже сказать классическая основа сообщает нам о базисе героев: приличное воспитание, наличие образования и сформированный хороший вкус.

Яркое и весьма разностороннее наполнение «громче» всего характеризует Кэрри. Эффектные, во многом гламурные элементы в стиле ар-деко, винтаж и обилие предметов современного искусства — это прямая параллель со стилем в одежде самой героини.

Рисунки и орнаменты, которые здесь на каждом шагу, могут говорить о богатом воображении и стремлении раскрасить жизнь эмоциями и впечатлениями при каждом удобном для этого случае, а библиотека в холле намекает, что книги, знания и стремление к новому в семье наших героев такая же часть повседневности, как совместные обеды за большим столом.

В градации важности в этом интерьере сразу за эстетикой следует комфорт. Диваны, кресла, пуфы, в которых можно не только красиво, но и комфортно сидеть. Пледы и подушки для тепла и еще большего комфорта тоже присутствуют. Журнальный столик с высокими бортиками указывает на предусмотрительность и стремление к порядку.

Мы прошлись по маркетплейсам и сделали небольшую подборку предметов с настроением интерьера этой четы.

Неожиданная параллель вкусов британского сыщика и американской журналистки обнаружилась в выборе классического кресла «с ушами». Предаваться размышлениям и правда удобнее всего в объятиях бархатного текстиля.

2. Зеркало интерьерное

Интерьерное зеркало с лучами особых функций не несет, но, если выбрать правильный ракурс, можно почувствовать себя Гекатой и сделать пару эффектных снимков.

3. Торшер Aployt Jula

Современная классика с белым плафоном и хромированным основанием будет уместна всегда и везде. Такой торшер создает настроение, освещает страницы книги и акцентирует внимание на особенно стильных декораторских решениях.

4. Зеркало настенное в раме золотого цвета

А вот в таком зеркале можно рассмотреть себя с головы до ног и, вдохновившись формой рамы, докупить декора в стиле ар-деко. Зеркало подобного рода будет отлично смотреться где угодно — от прихожей до спальни.

5. Панно декоративное

Если до звания коллекционера предметов искусства вам пока далеко, да и не тянет к такому собирательству, вот эти объемные панно вполне могут украсить стену в изголовье кровати или обеденную зону на кухне. Непритязательно, мило и в полной независимости от трендов.