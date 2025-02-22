Что такое шеринг и как он может вам помочь в быту

В столице появились новые сервисы, где предлагают взять в аренду различную технику: от телефонов до пылесосов. Забрать вещь можно в специальном постамате, а после использования ― вернуть в то же место. Подобные точки проката сегодня называют модным словом «шеринг» (от англ. share — «делиться»). «Вечерняя Москва» узнала, как устроена эта система.

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Разные шеринг-сервисы в последнее время набирают огромную популярность, и количество компаний, которые оказывают услуги аренды «всего», только растут, отмечает куратор технологических стартапов Дмитрий Серебряков.

«Шеринг — это лишь вариация аренды, но только предполагающая более удобные опции и конфигурации, — говорит эксперт. — Например, вы можете арендовать автомобиль не на сутки, а на минуту — это всем известный каршеринг, либо вы можете не покупать дорогую камеру, а взять ее напрокат на день или на период отпуска».

Шеринг как модель потребления привлекает многих, но особенно популярен он среди молодого поколения, жителей крупных городов, практичных и экономных граждан, а также тех, кто обеспокоен экологическими проблемами. Молодежь ценит шеринг за экономичность и удобство; горожане — за его доступность и возможность сэкономить пространство; практичные люди — за выгоду и рациональное использование ресурсов; а экологически осознанные граждане — за вклад в устойчивое развитие.

«Вы не поверите, но в нашей стране можно даже встретить аренду продуктов питания», — говорит Дмитрий Серебряков.

Как работает сервис

Вбейте в интернете запрос «шеринг техники», и поисковая система выдаст сразу несколько компаний, предлагающих подобные услуги. Лучше всего при выборе сервиса ориентироваться на адреса постаматов. Сделайте на сайте компании заказ на нужную вам вещь: для этого необходимо зарегистрироваться и привязать банковскую карту, получить СМС с кодом для открытия ячейки «шкафчика». В указанное время можно отправляться к постамату, чтобы забрать вещь. Как правило, оставлять залог не требуется: техника застрахована. Чтобы после использования вернуть вещь на место надо снова сделать заявку о возврате на сайте. Все просто!

Какую технику можно взять напрокат

Будет идеально чисто

Профессиональный моющий пылесос — полезная вещь, если вы делаете генеральную уборку. Арендовать технику можно от 264 рублей в сутки.

Детские товары

По цене от 340 рублей в сутки можно арендовать коляску для ребенка, а в 159 рублей обойдется автокресло.

Все для ремонта

Если вам срочно необходима какая-то строительная техника, но купить ее возможности нет, — вы можете найти ее в постамате. Так, например, можно за 98 рублей в сутки арендовать перфоратор, а в 137 рублей обойдется дрель-шуруповерт.

Кино дома

Если очень хочется посмотреть кино, то в сервисах проката можно арендовать и настоящий кинопроектор. Обойдется такое удовольствие от 350 рублей в сутки.

Если нужно поработать

Бывает, что компьютер или ноутбук ломается в неподходящий момент. Тогда на помощь приходит аренда — взять технику напрокат стоит от 380 рублей в сутки.

И даже караоке

А для любителей вечеринок в постаматах есть профессиональные караоке-системы. Арендовать микрофон и звуковую технику можно по цене от 35 рублей в сутки.

Павел Климов, основатель и генеральный директор компании «Багажмат»:

«Изначально мы видели своими клиентами людей, которые приехали в другой город с деловой поездкой или просто путешествуют. А недавно сервис начали использовать предприниматели (а именно — оставлять на хранение запчасти, инструменты, деловые бумаги для передачи другим лицам). За небольшое время работы "Багажмата" уже было с десяток необычных вариантов использования».

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