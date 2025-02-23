Как пережить потерю собаки

Большинство собаководов считают питомцев полноценными членами семьи, поэтому их утрата воспринимается близко к сердцу, вызывая глубокие переживания. В этой ситуации нужно не стесняться горевать и не спешить заводить новую собаку. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, передает РИА «Новости».

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По словам специалиста, если собаки не стало, не следует держать переживания в себе. Лучше поделиться эмоциями с близкими людьми, это поможет пережить утрату. Голубев посоветовал также не винить себя, если кажется, что вы не успели сделать что-то для вашей собаки.

Если вещи, связанные с умершим питомцем, не воспринимаются хозяином болезненно, можно оставить часть из них на память. Например, не выбрасывать любимую игрушку собаки, из поводка или шлейки сделать браслет или брелок для ключей, создать фотоальбом с лучшими прожитыми моментами.

Особое внимание Голубев обратил на то, что не следует стараться уменьшить боль утраты с помощью новой собаки.

«Щенок будет требовать много внимания и вовлеченности хозяина. Если у вас не будет времени и сил заниматься с малышом, вы можете упустить важные этапы социализации, что в дальнейшем отразится на поведении животного», – предупредил специалист.

Абсолютно одинаковых собак не бывает, и даже если взять питомца той же породы, у него будет свой собственный характер, другой темперамент, манеры и привычки, подчеркнул Голубев. Поэтому важно, чтобы прошло какое-то время прежде чем в доме появится новая собака.

Ранее Голубев назвал породы собак, которые труднее всего поддаются дрессировке. Это акита, тибетский мастиф, басенджи, хаски и афганская борзая. Специалист рекомендовал избегать этих пород новичкам, так как их воспитание требует специальных знаний, опыта и большого количества времени.