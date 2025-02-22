Кинолог объяснил, почему собаки лижут пол

Причины, по которым собака может лизать пол, раскрыл в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, это не всегда может происходить, потому что питомец нашел там что-то съедобное.

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«Однако причины такого поведения не всегда кроются за остатками пищи. Собака может облизывать разные предметы из-за сильного стресса, проблем с ЖКТ или недостатка необходимых полезных веществ. Если вы часто наблюдаете, как питомец лижет пол, разберитесь в причинах такого поведения, чтобы не упустить серьезные проблемы со здоровьем любимца», — подчеркнул он.

Если собака навязчиво и постоянно облизывает пол — это сигнал о том, что она находится в стрессе, указал он. Когда питомец нервничает, он может лизать не только пол, но и окружающие предметы, свои конечности. Еще одна причина такого поведения — недостаток необходимых полезных веществ, которые собака должна получать с пищей. Если рацион питомца обеднен, он попытается восполнить нехватку элементов самостоятельно.

Также собака может буквально пробовать окружающий мир на вкус, отметил эксперт. Чаще всего такое поведение демонстрируют щенки. Они могут грызть вещи, облизывать пол в процессе изучения пространства. В период социализации — это нормальное поведение любопытного малыша.

Также такое поведение может наблюдаться при отравлении, панкреатите или дискомфорте кишечника, указал Голубев.

Ранее кинолог Голубев раскрыл принципы правильной организации встречи гостей с собакой.