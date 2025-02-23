Как понять, что собака пытается с вами говорить

Итальянские учёные из Пармского университета выяснили, что моргание у собак может выступать в качестве способа коммуникации. В ходе исследования было установлено, что домашние питомцы чаще моргают, когда смотрят видеозаписи, где другие собаки делают то же самое. Это позволило экспертам предположить, что такое поведение может свидетельствовать о попытке установить контакт и выразить неагрессивные намерения.

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У собак моргание считается умиротворяющим поведением, используемым для выражения неагрессивных намерений по отношению к особям того же вида. Следовательно, его синхронизация внутри группы может быть признаком взаимного общения или понимания.

Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science. Они подтверждают идею о том, что собаки способны распознавать поведение своих собратьев и подражать ему, создавая социальные связи и проявляя взаимопонимание.