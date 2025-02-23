Как правильно ухаживать за разными типами подушек

Со временем подушки могут впитывать пот, пыль, частички кожи. Именно поэтому их нужно регулярно чистить.

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Правила стирки подушки зависят от того, какой у неё наполнитель. Пуховые и перьевые стирать машине можно, но в бережном режиме и при температуре не выше 30−40 градусов по Цельсию. Используйте жидкие средства, которые предназначены для стирки пуха и пера. Сушите подушку в горизонтальном положении.

Синтетические подушки (холлофайбер, искусственный лебяжий пух, полиэстер) с лёгкостью переносят стирку в машине. Температура зависит от рекомендаций производителя. Выбирайте жидкие моющие средства и щадящий отжим.

Подушки с наполнителем из бамбука можно стирать в машинке, но при температуре 30−40 градусов и в деликатном режиме. При этом отжим должен быть минимальным. Используйте для стирки мягкие гели без агрессивных компонентов. Также после стирки нельзя выкручивать подушку.

В стиральную машину нельзя ни в коем случае класть ортопедические и латексные подушки. Используйте для ухода за ними влажную ткань с мыльным раствором, а потом вытирайте их тщательно насухо. Сушите подушки подальше от отопительных приборов и прямых солнечных лучей.

Наполнитель из гречневой лузги стирать нельзя. При этом вы можете очищать чехол, следуя рекомендациям на ярлыке. Также периодически просеивайте и проветривайте на солнце гречневую лузгу.

Синтетические и бамбуковые подушки рекомендуется стирать раз в 3−6 месяцев, пуховые и перьевые — раз в 6−12 месяцев, а в гречневых подушках нужно раз в 2−3 года менять наполнитель.