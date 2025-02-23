Как приучить кошку к новому корму

Выбрать корм, подходящий именно вашей кошке, — непростая задача. А смена корма может привести к дополнительному стрессу для животного и даже полному отказу от еды. В беседе с корреспондентом URA.RU ветеринар Екатерина Ушакова рассказала, как правильно приучить кошку к новому корму.

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Почему переводят кошек на другой корм

Причины, по которым нужно переводить кошку на другой корм, могут быть различными. В том числе этапы взросления, беременность, стерилизация, старение, появление заболеваний, сообщила ветеринар Екатерина Ушакова.

«Если котенок подрос, то ему уже нужна более калорийная еда. Во время беременности кошка нуждается в усиленном питании, а при появлении заболеваний также важно кормить правильно. В этих случаях лучше заранее проконсультироваться с ветеринарным врачом», — заявила эксперт.

Как перевести кошку на другой корм: этапы

Переводите на другой корм постепенно

«Сначала можно кошке предложить разные корма, и она, может быть, сама что-то выберет. Но переход на другой корм должен быть постепенным», — посоветовала специалист.

По ее словам, важно добавлять новый корм в прежний небольшими порциями. Благодаря этому у животного снижается вероятность расстройства пищеварения.

Эксперт рекомендует в первые два дня добавить 25–30% вводимого продукта, а остальную часть корма оставить прежней. Далее ежедневно увеличивать долю нового корма на 10–15% в сутки. По словам ветеринара, в течение 10-12 дней животное привыкнет к другому питанию.

«При переходе с натуральной еды на сухой корм, возможно, потребуется больше времени — до месяца. Кошке нужно будет привыкнуть к запаху нового корма, а ее организму к перевариванию гранул», — отметила ветеринар. По ее словам, для того, чтобы ускорить этот процесс, нужно исключить привычные для кошки подкрамливания натуральной едой.

Следите за состоянием животного

В период перехода с одного корма на другой у животного может появиться аллергия, вялость, рвота, отметила эксперт. В этом случае важно показать кошку ветеринару. Она также отметила, что в этот период кошка может есть небольшими порциями. Однако это не значит, что она отказывается есть.

«Кошки могут есть до 20 раз в день по чуть-чуть. Это нормальный режим питания для них. И это не значит, что корм им не нравится. При этом важно часто менять воду, чтобы всегда стояла свежая», — отметила Екатерина Ушакова. Однако если кошка совсем ничего не ест, то это повод предложить ей другой корм.

Как понять, что корм не подходит кошке

После того, как кошка начала полноценно питаться новым кормом, следует еще некоторое время последить за ее поведением и состоянием. По словам эксперта, появление перхоти на шерсти, ее жирность или интенсивное выпадение могут говорить о том, что новый корм не подходит животному. Еще одним показателем, что корм нужно сменить — желание кошки пить много воды, несмотря на отсутствие жаркой погоды.

Сколько раз в день кормят кошку

Котята до трех месяцев: 5-6 раз;

Котята 3-6 месяцев: четыре раза;

Котята 6-12 месяцев: 3 раза;

Взрослая кошка 1-7 лет: 2 раза;

Пожилая кошка: 2-3 раза в зависимости от состояния здоровья;

Беременная кошка: 3-4 раза;

Лактирующая кошка: 4-5 раз.

По словам эксперта, суточная норма указана на упаковке корма и зависит от калорийности. В среднем в сутки на кормление кошки уходит 30-60 г сухого корма на один кг веса, 70-100 г влажного корма — на один кг веса. Комбинированное кормление — сухой и влажный корм — допускается при соблюдении баланса 50/50.

Как выбрать качественный корм для кошек

Подбор корма для животных в зоомагазине должен быть основан на принципах сбалансированного питания, заявил директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин.

По его словам, этого сложно достичь, готовя для животных самостоятельно. В состав корма должны входить необходимые белки, жиры, углеводы, клетчатка, аминокислоты и комплекс витаминов и минералов.

«В основе хорошего корма должны быть мясные ингредиенты: обезвоженное мясо курицы и лосося. В зависимости от производителя различаются источники этих компонентов, поэтому подбор корма считается индивидуальным. Как и люди, кошки склонны к аллергии, и неверно подобранный корм может вызвать перхоть, зуд и выпадение шерсти», — рассказал эксперт.

Эксперт также указал на то, что животные по-разному реагируют на углеводные компоненты корма. Например, некоторые кошки лучше усваивают рис, в то время как другим более подходит кукуруза. Кроме того, Гламаздин заметил, что важность микроэлементов в витаминно-минеральном комплексе часто остается недооцененной среди владельцев животных.

Состав качественного корма

Для качественного корма кошек необходимо содержание мяса или рыбы в объеме от 40 до 70%. Игорь Гламаздин подчеркивает, что на упаковке должны быть четко указаны конкретные виды мяса, такие как курица, утка, индейка, лосось и другие. Если указано «мясные продукты» или «животный белок», то это свидетельствует о низком качестве корма.

Гламаздин уточняет, что в сухом корме должен быть уровень белка от 30 до 50 процентов и жиров от 10 до 20 процентов. В контексте витаминов и минералов он особо выделяет важность наличия в корме таурина в количестве от 1000 до 2000 мг на кг, а также полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Кроме того, важными компонентами являются кальций, фосфор, магний, цинк и селен.