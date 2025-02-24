Какую подкормку добавить, чтобы увеличить урожай картошки

Опытные дачники и огородники часто достигают великолепных результатов при выращивании картофеля. Они подходят к каждому кусту с ведрами, потому что урожай получается огромным.

Как же эти люди получают такой урожай? Они используют простую «школьную» подкормку.

Почему ее так называют? Потому что этот метод был популярен еще во времена, когда школьники помогали колхозам собирать картофель.

Итак, представляем вам «чудо-смесь» золы и компоста, которую вносят в грунт. На одну лунку нужно немного средства. Опытные огородники рекомендуют удобрять землю, когда вы сажаете картофель, обычно это происходит в мае. В лунку добавляют горсть золы и две горсти компоста.

Можно перемешать рукой, предварительно надев перчатку, или использовать лопатку прямо в лунке. Затем в эту же лунку кладем картофелину ростками вверх и закапываем.

Те, кто использует этот метод, очень довольны урожаем. Дачники рассказывают, что с одного куста на удобренной почве можно собрать полведра картофеля.