Как спасти подмороженные садовые деревья

Многие садоводы, выехав на участки первый раз после зимы, обнаруживают на свих любимых яблонях, грушах и других плодовых деревьях растрескавшуюся кору. Такие повреждения называют морозобоинами.

Как объяснил агроном, заведующий кафедрой почвоведения, агрохимии и земледелия Новосибирского аграрного университета, почетный работник АПК РФ Алексей Мармулев, морозобоины образуются в результате резких перепадов температур в феврале-марте: когда днем пригревает солнце и внутри дерева начинается движение соков, а ночью ударяет мороз. В результате дерево получает «обморожение», происходит отмирание тканей, ветви дерева начинают темнеть, кора лопается.

Риск появления морозобоин высок на участках, где мало снега. Если мороз повредил тонкие периферийные ветки, их просто срезают. А вот обмороженные скелетные ветви нужно срочно лечить.

Убрать полопавшуюся кору, зачистить поверхность ветки до появления светлой здоровой древесины, а затем замазать рану садовым варом, — советует Алексей Мармулев.

Садовый вар – субстанция из парафина, канифоли и других продуктов нефтепереработки, напоминающая пластилин. Перед использованием его разогревают. На воздухе садовый вар застывает и образует плотную поверхность. Если использовать его правильно, поврежденное дерево можно спасти.

Раньше садовый вар готовили самостоятельно из воска или сала. Теперь делать это нет необходимости – его продают в магазинах. Ранее «Прецедент» писал: агроном назвал дачникам оптимальные сроки посева рассады. Читайте также: новосибирский агроном предсказал нашествие колорадского жука.