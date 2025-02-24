Как выращивать помидоры вертикальным способом

На даче можно выращивать помидоры вертикальным способом, чтобы увеличить урожай и сэкономить место на участке. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Семена для этого можно посеять в конце февраля в лотках, заполненных компостом, через две-три недели рассаду можно пересадить в отдельные горшочки. Специалисты советуют разместить помидоры на полном солнце в месте, выходящем окнами на юг.

«Для вертикального выращивания нужна опора, например шпалера или колья. Обеспечьте защиту от ветра, используя стену или забор», — добавили в сообщении.

Эксперты также рекомендуют не забывать регулярно поливать помидоры и использовать специальные удобрения для томатов.

До этого россиянам рассказали, что многие фрукты, овощи и зелень можно вырастить у себя в квартире зимой, для этого нужно приобрести только грунт, горшки и семена. Так, на подоконнике дома можно вырастить пряные травы и зелень, например, базилик, орегано, розмарин, тимьян, петрушку, мяту, лавр благородный или кресс-салат. Из овощей специалисты предлагают посадить помидоры черри и специальные комнатные сорта и самоопыляемые партенокарпические сорта огурцов, а также болгарский перец.