Инструкция для дачников: как правильно обрезать кустарники в конце зимы

Февраль стремительно подходит к концу, а вместе с ним и затянувшийся для дачников период ничегонеделанья. Самое время начать готовиться к сезону, который, как обычно, нагрянет незаметно. Помимо стандартных работ по подготовке садового инвентаря, обработки рассады от паразитов, закупки удобрений и планирования расположения грядок, важно обрезать плодовые деревья и кустарники. Садовод Сергей Мельников напомнил, что сделать это необходимо до конца зимы и холодов.

В морозы все внутренние системы растений работают в «энергосберегающем» режиме. Движение сока замедляется или же останавливается вовсе. Но с первыми теплыми днями кустарники начинают просыпаться, сокодвижение восстанавливается. Чтобы улучшить процесс питания и насыщения растений полезными минералами из почвы, важно обновить кроны до окончания периода спячки.

Виды обрезки

Зимняя обрезка подразумевает несколько разновидностей: санитарная, прореживающая, омолаживающая, формирующая. Первая позволяет защитить деревья от паразитов, вторая и третья обеспечивают активный рост молодых побегов и формирование завязей плодов в сезон. Ну и формирование кроны имеет не только эстетическую цель. Конечно, аккуратно подстриженная макушка кустарника будет смотреться намного привлекательнее, чем беспорядочно торчащие ветки. Но и это не самое главное.

«Правильно сформированная крона не только придает эстетичный вид саду, но и омолаживает древесину, улучшает процесс движения сока и способствует лучшему использованию минеральных веществ почвы», — поясняет садовод.

Как обрезать правильно

Прежде чем приступить к обрезке, проверим инструмент. Он должен быть чистым, без следов коррозии и засохшей земли. В противном случае можно заразить кустарник. Когда секатор приведен в полную готовность, оцениваем масштаб «бедствия». Все «мертвые» (больные, поврежденные и высохшие) ветви аккуратно удаляем, в том числе и в прикорневой зоне.

После смотрим на неправильно растущие ветки, которые перекрещиваются меж собой, провоцируя трение с соседними отростками. Удаляем деформированные участки, после чего аккуратно прореживаем крону в центре.

Но не перестарайтесь. Не стоит активно обрубать большую часть веток, чтобы не спровоцировать стрессовое состояние у растения. Делаем это постепенно и деликатно, не одним днем. Допустим, сначала вы удалите четверть всех высохших ветвей, через пару дней еще столько же. Кроме того, эксперт напоминает и об особом подходе к каждому кустарнику и дереву. Стричь все «под одну гребенку» нельзя:

«Процесс обрезки деревьев, имея общие принципы, должен учитывать индивидуальные особенности породы и возраст дерева».

Преимущества февральской обрезки

Зимой бактерии еще не так активны и не станут паразитировать на свежих срезах. До наступления тепла ранки успеют подсохнуть и затянуться и уже не будут так привлекательны для микробов и вредителей. Проведя прореживание и обрезку в феврале, можно не переживать за урожай. Кустарники отблагодарят сначала пышным цветением в конце весны, а к концу лета порадуют обилием плодов и ягод. Но не забудьте взглянуть на оконный термометр. Оптимально, если температура воздуха не будет ниже −7 градусов. Морозная погода опасна тем, что ветки становятся более ломкими. В процессе «стрижки» можно их сильно травмировать и вместо омолаживающего эффекта получить плачевный результат.