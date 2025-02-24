Как посадить малину, чтобы увеличить урожайность в несколько раз

Не секрет, что лучшее время для посадки малины это поздняя осень или ранняя весна. О том, как повысить урожайность этого кустарника и других тонкостях его возделывания, рассказало издание Pravda.Ru.

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По информации издания, ремонтантные сорта малины приживаются быстрее обычных, поэтому для увеличения объема собранных ягод специалисты советуют использовать именно первый вариант. При этом сажать малину лучше на уровне верхнего корневого слоя, стараясь особенно не заглублять саженцы. Почву лучше уплотнить, сделать ямки глубиной до 2 см, а после посадки обильно ее полить. Вокруг саженцев полезно разместить мульчирующую смесь из небольшого количества перегноя, компоста или торфа.

При посадке малины следует обратить внимание и на растения, которые нежелательны для ее роста. Не стоит сажать ягоду по соседству с жасмином, облепихой, хостой или бузиной, поскольку указанные культуры угнетают малину. Не желательно соседство малины и с черникой, клубникой или кустами земляники, которые также редко уживаются рядом с ней.

Необходимо помнить, что кусты малины следует регулярно обрезать и поливать не слишком обильно, поскольку перенасыщение влагой губительно для корневой системы этой культуры.