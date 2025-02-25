Как и когда сажать петрушку в 2025 году

Цены на овощи в России выросли на 22,1 процента за 2024 год, Росстат. Сэкономить запросто можно на зелени: петрушку, например, несложно вырастить как в открытом грунте на даче, так и просто дома на подоконнике. «Лента.ру» рассказывает, когда пора сеять петрушку, как это правильно делать, как ухаживать за зеленью.

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Когда сажать петрушку в открытый грунт

Лучше всего сажать петрушку в открытый грунт ранней весной, когда установилась уже стабильно плюсовая температура, сильных заморозков не ожидается, а земля окончательно оттаяла, отметил в разговоре с «Лентой.ру» Алексей Грибанов, агроном сервиса «Профи.ру».

Как подготовить семена к посадке «Для отличного урожая укропа и петрушки выбирайте качественные семена, желательно местных сортов, которые лучше адаптированы к климату вашего региона. При этом покупные семена зелени можно никак не готовить, просто после посева полить грядки {{биофунгицидом|Биофунгицид|это средство природного происхождения, используется для профилактики и лечения растений от бактерий до грибка.}}, например, фитоспорином», — посоветовал Грибанов. Но можно и «разбудить» петрушку, чтобы ее семена проросли как можно быстрее: Разместите в любой емкости ватные диски, несколько бумажных салфеток или отрез хлопковой ткани. Положите на них семена петрушки так, чтобы они не касались друг друга. Накройте семена вторым слоем того же материала. Нагрейте воду до температуры 60 градусов. Залейте семена в ткани, ватных дисках или салфетках так, чтобы они оказались в воде, но при этом не плавали в ней. Накройте емкость стеклом или пакетом, чтобы создать эффект парника. Через два-три дня можно высаживать семена.

С конца апреля по начало мая — оптимальное время, когда можно сажать семена петрушки. А продолжать посадки в средней полосе России и на юге можно до начала августа

«Сеять зелень можно с конца апреля до начала августа — когда почва прогреется, в зависимости от региона. Когда всходы петрушки достигнут высоты 5-7 сантиметров, их нужно проредить, оставляя между растениями расстояние 15-20 сантиметров», — посоветовал Грибанов.

Некоторые садоводы ориентируются на лунный календарь при высадке разных растений, в том числе и петрушки. Важно помнить, что связь фаз Луны с ростом растений научно не доказана, поэтому при выборе даты для работ в огороде стоит в первую очередь ориентироваться на состояние почвы, погодные условия и собственное самочувствие.

Благоприятные дни для посева петрушки по лунному календарю

Январь — 1, 4-13, 19-23, 27, 31;

февраль — 1-10, 16-20, 23-24;

март — 1-9, 12-13, 15-19, 22-24, 27, 31;

апрель — 1-5, 9-12, 14-15, 19-20, 23-24, 29-30;

май — 1-5, 9-12, 14-15, 19-20, 23-24, 29-30;

июнь — 2-10, 12-14, 17-18, 21-22, 30;

июль — 1-9, 11, 14-15, 18-20, 27-31;

август — 1-7, 10-11, 15-16, 19-20, 26-30;

сентябрь — 1-4, 8, 11-12, 15-16, 23-30;

октябрь — 1, 4-6, 8-9, 12-14, 19, 23-28;

ноябрь — 1- 4, 6, 9-10, 16-18, 22-25, 28-29;

декабрь — 1- 3, 6-7, 13-17, 22, 25-31.

Как сажать петрушку в зависимости от климата

Средняя полоса России

В умеренном климате средней полосы России при посадке петрушки стоит обратить внимание на состояние почвы, а также следить за регулярным поливом. Этот регион подвержен весенним заморозкам: при неблагоприятных прогнозах необходимо укрывать грядки агроволокном или пленкой.

Именно в средних широтах можно выращивать двухлетние сорта петрушки. При осеннем посеве эта зелень может перезимовать под снегом и дать свежий урожай в самые ранние сроки

Юг России

На юге России весна наступает значительно раньше, а лето жаркое и чаще всего сухое, поэтому особое внимание нужно уделить качественному поливу и защите растений от прямых солнечных лучей.

В условиях сильной жары листья петрушки могут быстро увядать и желтеть, поэтому важно выбирать места для посадки, где растение будет находиться в легкой тени хотя бы часть дня

Например, можно сажать петрушку неподалеку от террасы, где ее будет укрывать тень от дома, либо под раскидистыми деревьями.

Кроме того, на юге часто практикуют повторный посев петрушки летом, чтобы иметь богатый урожай и осенью. Этот метод позволяет продлить сезон сбора зелени и наслаждаться ей вплоть до первых холодов.

Север России

В северных регионах, где вегетационный период короче, поэтому петрушку чаще всего выращивают через рассаду. Это позволяет получить более ранний и обильный урожай.

Когда сажать петрушку на рассаду Рассаду начинают выращивать в домашних условиях в марте-апреле. Для этого в один небольшой стаканчик, он называется кассетой, нужно высеять три-четыре семечка петрушки, заглубив их максимум на один сантиметр в грунт. Пересаживать в открытый грунт рассаду можно после окончания угрозы заморозков.

На севере очень важно следить за регулярным и уместным поливом, а также за тем, чтобы растению не навредил ветер. Почва должна быть достаточно рыхлой и воздухопроницаемой, чтобы корни могли свободно развиваться.

Как вырастить петрушку на подоконнике

На окне можно выращивать зелень ничуть не хуже, чем в открытом грунте. Большой плюс огорода на подоконнике — посадки можно не привязывать к сезонности, поэтому сажать петрушку можно даже глубокой зимой. Однако для успеха мероприятия необходимо установить досветку — фито- или светодиодные лампы, которые будут заменять растению солнечный свет.

4000 кельвинов составляет цветовая температура светового потока от светодиодной лампы для выращивания зелени дома

В чем выращивать петрушку дома

Потребуется глубокий контейнер. Выбирать емкость нужно не менее 15 сантиметров глубиной — для того, чтобы корни растения могли развиться. Это могут быть пластиковые или керамические горшки, ящики или специальные контейнеры для трав.

Как выбрать семена

В домашних условиях лучше всего растут самые ранние сорта петрушки, причем зеленые гораздо лучше, чем корневые — например, «Ажур», «Арлекино», «Фиделио».

При этом ориентироваться на срок посева, указанный на пачке семян, не имеет смысла: в домашних условиях легко создать нужные условия даже в январе.

Как выбрать грунт

Для посадки петрушки можно использовать универсальный грунт для комнатных растений, либо специальный для трав, посоветовал агроном.

Главное условие — грунт должен быть рыхлым и хорошо удерживать влагу

Чтобы усовершенствовать землю из пачки, можно добавить в нее перлит или вермикулит:

перлит — это порода вулканического происхождения, которая помогает сделать плотный грунт более рыхлым, что позволит растениям развиваться быстрее и проще;

вермикулит — слюдяной минерал, позволяющий снизить кислотность почвы, удержать в ней влагу, что помогает семенам быстрее прорасти.

Петрушка не любит застоя влаги, поэтому нужно сделать так, чтобы при поливе вода не задерживалась в горшке. Для этого на дно емкости нужно положить слой керамзита или мелких камней. Кроме того, лучше выбирать горшки с перфорацией на дне.

Как и чем подкармливать петрушку

Петрушка не требует частой подкормки, эту культуру можно подпитывать удобрениями раз в месяц, пояснил Алексей Грибанов.

Петрушка любит азот, поэтому лучше выбирать для подкормки удобрения, содержащие его. Но при этом азот закисляет почву, и это может навредить растению. Лучше всего вносить в почву удобрения в перепревшем виде, например, выбирать для подкормки компост, настой коровяка или куриный помет.

Для корневой петрушки тоже желательно выбирать органические удобрения: подкормить ее можно компостом, торфом, опилками.