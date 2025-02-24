После стирки в стиральной машине наполнитель в пуховике нередко сбивается в комки, и вещь теряет свою первоначальный вид. Чтобы вернуть ей объем, нужно действовать правильно.

Первый шаг — дать пуховику полностью высохнуть. Лучше всего сушить его в горизонтальном положении на хорошо проветриваемой поверхности, периодически встряхивая и разминая комки пуха вручную.

Но даже после высыхания пух может остаться сбившимся. Чтобы быстро его распушить, поместите пуховик в стиральную машину и запустите режим отжима без воды на 800 оборотов. Этот способ помогает равномерно распределить наполнитель внутри изделия.

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Соблюдая эти простые правила, вы легко вернете своему пуховику прежний объем и теплоизоляцию.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @onaznaett.