Как правильно стирать куртку в стиральной машине и вручную

В преддверии весны Роскачество выпустило памятку о том, как подготовить пуховик к хранению до следующей зимы. Однако после того, как уберешь что-то на лето, обязательно нужно освежить и весенние вещи. «Лента.ру» рассказывает, как правильно в зависимости от материала и наполнителя стирать куртку вручную и в стиральной машине и на что обратить внимание.

© Lenta.ru

Как подготовить куртку к стирке

Для начала нужно определиться, можно ли вообще стирать куртку, либо ей показана только химчистка. Для этого нужно изучить информацию на ярлыке.

Некоторые производители пишут словами «стирка запрещена», другие пользуются специальными значками-символами. Они универсальны для разных брендов во всех странах мира.

Если на значках нет запрета на обработку водой, можно приступать к подготовке куртки к стирке.

Во-первых, тщательно осмотрите все карманы и освободите их. Даже в небольшую дырочку в подкладке может провалиться монетка, которая потом угодит в стиральную машину и увеличит риск поломки.

Во-вторых, отстегните меховую опушку у капюшона и рукавов, если она есть. При крайней необходимости ее можно прополоскать в мыльной, а затем в чистой воде, а после сушки аккуратно вычесать расческой. При стирке в машине мех может полысеть или сваляться.

В-третьих, застегните все молнии и пуговицы и выверните куртку наизнанку.

Чтобы не испортить ни куртку, ни стиральную машину, внимательно осмотрите изделие перед стиркой. Если на пуховой куртке есть дырки, их нужно зашить, а пуговицы, которые плохо держатся, пришить покрепче.

Самые грязные места на куртке — это воротник и манжеты рукавов. Не лишним будет обработать их мыльным раствором до того, как отправить вещь в барабан стиральной машины.

Как расшифровать символы на ярлыке куртки?

Чтобы выяснить, можно ли вообще стирать куртку — в стиральной машине или руками, — нужно найти значок, схематично изображающий таз. Цифра, указанная в этом знаке — показатель, при какой температуре стирать куртку допустимо. Например:

таз с тремя точками внутри — стирка разрешена при температуре до 50 градусов;

таз с цифрой 60 — разрешена стирка при 60 градусах;

таз с цифрой 30, подчеркнутый двумя линиями снизу — разрешена деликатная стирка при температуре воды не выше 30 градусов;

таз с рукой внутри — разрешена только ручная стирка.

Также стоит обратить внимание на значок в виде треугольника, он несет информацию о том, можно ли применять отбеливатель:

белый треугольник — допустимо отбеливание всеми средствами;

перечеркнутый белый треугольник — отбеливание запрещено;

заштрихованный белый треугольник — допустимо отбеливание средством без хлора.

А если на этикетке вы видите только кружок — пустой или с буквами внутри, это прямое указание производителя: разрешена только химчистка.

Как правильно стирать куртки из разных материалов

Из кожзама

Если куртки из натуральной кожи категорически запрещено стирать, то из искусственной — с осторожностью можно, причем как руками, так и в машине на режиме ручной стирки. Но все равно перед стиркой нужно обязательно проверить ярлыки.

Очень важно: если производитель разрешает только химчистку, лучше не экспериментировать и последовать его совету, иначе велик риск навсегда испортить любимую вещь.

Главное в стирке вещей из экокожи — такие изделия ни в коем случае нельзя отжимать с выкручиванием. В противном случае куртка безвозвратно потеряет форму, а ее материал пойдет пузырями. К тому же использовать лучше специальные жидкие средства для стирки, а не обычный порошок.

Отжимать вещь из кожзама можно легкими жамкающими движениями рук. Либо можно расстелить изделие в расстегнутом виде на большой простыне или на полотенце и туго свернуть в рулет вместе с ним. Так лишняя влага уйдет в ткань, а куртку останется повесить на плечики и дать высохнуть естественным путем.

Из мембраны

Верхняя одежда из мембраны — очень легкая, но теплая, за это ее особенно любят спортсмены и родители маленьких детей. Но уход за такими куртками и комбинезонами нужен особенный.

Мембрану лучше в принципе лишний раз не стирать. Даже сильные загрязнения обычно «отстирываются» от такой куртки при помощи простой влажной тряпочки или губки.

«Мембранную одежду нельзя стирать обычным порошком. Ни в коем случае не используйте стиральные порошки или моющие средства, содержащие хлор! Его молекулы будут разрушать мембрану. Советую приобрести специализированные средства для стирки пуховиков из мембраны — на этикетке таких гелей вы можете увидеть пометку «для стирки спортивной одежды», — отметила в беседе с «Лентой.ру» директор по развитию компании-производителя мембранных тканей ГК «Меркурий» Елена Усачева.

Обычные стиральные порошки и гели для стирки могут повредить структуру мембранной ткани и нарушить ее защитные свойства, объяснила эксперт. Такие средства забивают поры, и мембрана перестает работать на отведение пара, то есть теряет паропроницаемость.

Ополаскиватели и кондиционеры также под запретом, так как тоже негативно влияют на мембрану, отметила Усачева.

«После стирки важно тщательно прополоскать изделие, чтобы на нем не осталось следов моющего средства. Что касается отжима, соблюдайте рекомендации из инструкции. Одним изделиям подходит барабанный отжим, другие можно отжимать вручную без скручивания», — отметила собеседница «Ленты.ру».

После отжима куртку можно повесить на плечики, чтобы стекла лишняя вода, а затем разместить на сушилке горизонтально, обязательно в расстегнутом виде, чтобы все слои вещи проветривались и просушивались равномерно.

Что такое мембрана?

Мембрана — это тип ткани, в основном полиэстровой, при которой волокна сплетены особым образом и покрыты специальной тонкой пленкой пропитки, что позволяет вещам легко отводить влагу, «дышать» и быстро высыхать. Все это помогает тем, кто носит мембранные вещи, сохранять тепло, но и не перегреваться даже в самые сильные морозы.

Из пуха и пера

Пуховики с натуральным пухом и пером — это тепло и практично, но проблематично в стирке. Это вещь, требующая очень деликатного отношения. Если неправильно постирать такую куртку, можно получить синтетический мешочек с комками накрепко сцепившихся перьев и свалявшегося пуха вместо воздушной и теплой вещи.

Куртки с пером или пухом нельзя стирать в горячей воде и отжимать на высоких оборотах. Это главное правило, игнорируя которое, вы можете навсегда испортить верхнюю одежду.

Можно ли стирать такую куртку в стиральной машине? Да, но с минимумом оборотов, жидким гелем для стирки и температурой воды ниже 50 градусов. Допустима и стирка вручную: вы можете освежить вещь, аккуратно жамкая ее ладонями в мыльной воде температурой не выше 40 градусов, пока та не приобретет характерный грязноватый цвет.

Если же производитель разрешает машинную стирку, лучше также выбрать деликатный или ручной режим и выставить обороты не выше 400. При этом стоит положить в барабан 3-4 специальных пластиковых мяча для стирки или, если их нет, теннисных мячика. Они будут с каждым оборотом взбивать куртку и не дадут перьям сваляться.

Отжимать куртку с пухом и пером лучше при помощи полотенца, а сушить — разложив на ровной поверхности, например, на сушилке. После того как вещь полностью высохнет, нужно тщательно протрясти пуховик и помять его в руках, чтобы разбить даже самые мелкие комочки, в которые могли сваляться пушинки.

Как разгладить поверхность пуховика

Какие бы низкие обороты отжима вы ни выбрали, на синтетической поверхности куртки после стирки могут остаться заломы. Избавиться от них можно легко:

повесьте сухую куртку на плечики; сбрызните поверхность чистой водой из пульверизатора, слегка потяните вниз, дайте высохнуть; если пункт 2 не сработал, можно рискнуть слегка пройтись отпаривателем по поверхности куртки. Держите электроприбор подальше от поверхности пуховика, чтобы слишком горячий пар не оплавил изделие.

C синтетическим наполнителем

В этом случае работают все те же правила, что и для куртки с пухом и гусиным пером, кроме одного — отжима.

Куртки с искусственным наполнителем можно и нужно отжимать на больших оборотах, благодаря мощному отжиму капельки воды легко выбиваются из синтетического наполнителя.