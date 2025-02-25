Многим дачникам известно, на сколько тяжело вырастить здоровую рассаду болгарского перца — семена долго прорастают и всходят. Также приходится заниматься пикировкой, а это грозит последствиями, если неосторожно обращаться с рассадой. Стало известно, как вырастить перец без пикировки. Об этом сообщила ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

«Выбирайте рыхлый, питательный грунт на основе торфа, дерновой земли и перегноя (2:5:3); почва должна хорошо удерживать влагу, но и дренаж не повредит; высевайте семена в индивидуальные стаканчики объемом не менее 200-500 миллилитров; обязательно подготовьте семена к посеву.

Чтобы подготовить семена перца, специалист рекомендовала замочить их в слабом растворе марганцовки, а через 20 минут промыть в чистой воде. Также можно на протяжении четырех или шести часов выдерживать семена в растворе стимулятора роста. Эксперт назвала такой способ более безопасным. Затем семена перца нужно поместить во влажный грунт, глубина не должна превышать один сантиметр, и немного присыпать землей, информирует издание «БелНовости.

«Накройте емкость пленкой и уберите туда, где температура воздуха держится в пределах 25-28 градусов тепла. После появления всходов снимите пленку и уберите рассаду в хорошо освещенное помещение с температурой воздуха 20-25 градусов тепла днем и 16-18 ночью. Через две недели со дня появления всходов подкормите рассаду. Высаживать в грунт перцы можно будет после того как на растениях появится 8-12 листьев, а почва прогреется до 15 градусов тепла, — поделилась ученый-агроном.

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