Шесть способов сделать интерьер в офисе или ресторане модным

Дизайнер Безверхая: ремонт на коммерческих объектах должен иметь вау-эффект. Зачастую дизайн интерьера в коммерческом помещении имеет критично важное значение — гости ресторана, отеля или магазина в первую очередь оценивают стиль заведения, а уже потом — обслуживание, качество товара и прочее. Какие дизайнерские тренды есть в 2025 году и как сделать модный ремонт в офисе или кафе — далее в материале.

Особенности ремонта для коммерции

Как рассказала «Секрету фирмы» дизайнер, основатель дизайн-студии TB. Design и бренда мебели Furfur Татьяна Безверхая, для коммерческих помещений нужно выбирать износостойкий ремонт, но даже его хватает на 3–4 года. Зато регулярные переделки позволяют каждый раз делать ультрамодный дизайн, который произведёт вау-эффект на посетителя.

Татьяна Безверхая, дизайнер: «Если жилое помещение мы стремимся сделать уютным, нераздражающим, то дизайн некоторых коммерческих помещений, в частности тех же ресторанов, подразумевает некие креативные фишки, которые не ассоциируются с повседневностью».

Тренды в дизайне для коммерции

Эксперт выделила 6 основных трендов, которые помогут сделать любое коммерческое помещение стильным и запоминающимся. Среди них:

1. Тренд на джапанди

Особенности: монохромные цвета, натуральные материалы, гладкие панели, необработанное грубое натуральное дерево, утончённые элементы вроде металлических тонких полок.

«Есть ещё тренд на бионические формы в освещении, для которого свойственно использование деликатных подсветок, акцентирующих внимание на натуральных материалах».

2. Тренд на экостиль

Особенности: экоматериалы, которые напоминают о природе. Например, для премиум-сегмента это кожаная мебель, натуральный камень, мрамор.

Татьяна Безверхая, дизайнер: «Все эти материалы призваны вызывать чувство комфорта, ощущение чистоты, натуральности и приближенности к природе. Последнее — это базовый тренд в контексте дизайна интерьера на весь 2025 год».

3. Тренд на свободное пространство

Особенности: свободное пространство, обилие света, ненасыщенные цвета, среди них — охра, древесные оттенки, оттенки серого, белого, молочного, чёрного и прочие.

По словам эксперта Безверхой, исключением из правила могут быть только тематические интерьеры, например, в духе британской гостиной, где, наоборот, приветствуется нагромождение деталей.

«Сейчас крайне непопулярны яркие, кислотные цвета. Даже пепельно-розовые, мятные цвета ушли в прошлое. Здесь тоже возможны исключения, например, если в интерьере должны присутствовать цвета бренда в соответствии с бренд-буком».

4. Тренд — акцент на текстурах

Особенности: популярные текстуры — кожа, букле, металл, дерево, поверхность глиняного сосуда и другие.

«Поскольку яркие цвета ушли в прошлое, на первый план выходит текстура», — объяснила дизайнер.

5. Тренд на индивидуальность

Особенности: обязательны индивидуальные черты, которые можно выразить в современном и лаконичном виде с помощью материалов, отсылок к традиционным предметам быта, культуре, орнаментам и формам.

Татьяна Безверхая, дизайнер: «Важно, чтобы характер общественного заведения отражал эстетику места. Понятно, что не надо делать ресторан в русском стиле, который целиком состоит из матрёшек и деревянных наличников. Но обязательно должны быть какие-то намёки на аутентичность».

6. Тренд на комфорт гостей

Особенности: главное — удобство и настроение посетителя, который достигается с помощью интерактива, световых инсталляций, умной подсветки.

«В данном случае дизайн отеля, ресторана или какого-то ещё коммерческого помещения направлен на максимальный комфорт посетителя. Внимание уделяется даже тому, как подсвечены блюда, насколько комфортно сидеть на диванах».

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