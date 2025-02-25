Шесть ароматических свечей, которые помогут расслабиться

Самый простой способ переключиться на спокойный и ресурсный домашний настрой — зажечь ароматную свечу. Собрали шесть на любой вкус (и нюх).

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Свеча Atmosphere, Heleo4

Тонкий ненавязчивый аромат свежей зелени, как будто за окном только что скосили траву, а затем пошел легкий весенний дождик. Пламя фитиля горит ярко и ровно, а кокосовый воск продлевает срок жизни свечи, так что баночки хватит примерно на 40 часов активного использования.

Ароматическая свеча Sunny Island, Boca Aroma

Вариант на случай, если до отпуска еще далеко. Композиция перенесет на белоснежный тропический пляж, где коктейли подают с ломтиками свежего манго и ананасовыми дольками. Приятный бонус: тяжелый стеклянный подсвечник с рельефом и шелковой кисточкой можно использовать в качестве шкатулки для украшений, когда свеча догорит.

Ароматическая свеча Inner Voice, BloomBloom

Умиротворяющий аромат поможет расслабиться: ромашка напомнит о детстве, а ноты лаванды, камфоры и сандала словно укутают в уютное одеяло. В составе нет красителей и искусственных усилителей отдушки. Совет: чтобы свеча прослужила дольше и горела ровно, не забудьте подрезать фитиль после использования.

Ароматическая свеча с ароматом можжевельника и эвкалипта, Eden

Терпкий эвкалипт смешивается с прохладной свежестью можжевельника, будто в бане только что дали свежую порцию пара и внесли шуршащие веники. Подойдет для того самого SPA-вечера дома — достаточно зажечь свечу, наполнить ванну горячей водой и уделить себе хотя бы полчаса.

Ароматическая свеча Dark Chocolate, Laboratorium

В стильной металлической баночке спрятан теплый аромат пирожного брауни, которое только-только вытащили из духовки. Не слишком приторная композиция наполнит помещение запахом горячего шоколада, даже если просто снять крышку с упаковки и не поджигать фитиль. За полчаса горения свеча раскроет весь свой какао-потенциал.

Ароматическая свеча Perception, True Alchemist

Представьте, что вы оказались на зеленом горном склоне ранним утром. Нос щекочет аромат хвои, волосы развеваются от ветра, под ногами — влажный от росы мох. Неподалеку шумит морской прибой. Именно так ощущается аромат свечи. А компактная стеклянная баночка впишется в любой интерьер.