Ветврач развеяла семь мифов о стерилизации домашних животных

Всемирный день стерилизации домашних животных отмечается в последний вторник февраля – в 2025 году он выпал на 25-е число. Несмотря на то что процедура важна для здоровья питомцев, далеко не каждый владелец считает ее необходимой. Вместе с экспертом разбираемся, какие стереотипы о стерилизации ошибочны и почему отказ от нее может быть смертельно опасным.

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Миф 1: перед стерилизацией питомец должен произвести потомство хотя бы раз "для здоровья"

Беременность и роды оказывают серьезную нагрузку на организм животного. Поэтому мнение, что спаривания "для здоровья" существуют, ошибочно, рассказала Москве 24 ветеринарный врач Зеленоградской государственной ветклиники Надежда Кузина.

«В период беременности могут обостряться хронические или скрытые патологии, а у современных породистых собак и кошек увеличен риск патологических родов», –Надежда Кузина, ветеринарный врач Зеленоградской государственной ветклиники.

Также необходимо принимать во внимание, что родившихся щенков или котят потом нужно пристроить в хорошие руки. Не факт, что раздать получится всех, напомнила Кузина.

Миф 2: если в доме кошка и ее сын-котенок, их не нужно стерилизовать, поскольку они родственники

У котов нет понятия о родственных связях. Это заставляет их воспринимать находящихся рядом самцов или самок в качестве конкурента или партнера для спаривания, предупредила ветврач.

"Матери перестают узнавать своих котят после отъема и могут вступать с ними в близкородственные половые связи. В результате часто на свет рождается потомство с врожденными патологиями", – указала она.

Предотвратить попытки размножаться ограничением контактов не получится. Даже если содержать питомцев в разных комнатах, они все равно могут слышать и чувствовать запахи друг друга, объяснила Кузина.

"Это будет провоцировать гормональные всплески, которые не приводят к логичному началу беременности, но способствуют развитию воспалений и впоследствии онкологии", – отметила специалист.

Миф 3: стерилизация не нужна, если за питомцем постоянно присматривать

Риск, что питомец вступит в нежелательную половую связь, сохраняется всегда. Постоянный контроль со стороны владельца в этом случае никак не поможет, рассказала эксперт.

«Существует вероятность получения различных инфекций и венерических заболеваний, в том числе венерической саркомы ([I]злокачественной опухоли, поражающей слизистые оболочки животного. – Прим. ред.[/I]), которая передается половым путем», –Надежда Кузина, ветеринарный врач Зеленоградской государственной ветклиники.

Даже при отсутствии у животных незапланированных вязок на протяжении всей жизни актуальной остается и проблема развития заболеваний репродуктивной системы. Избежать всего этого этого без стерилизации не получится, сказала Надежда Кузина.

Миф 4: все стерилизованные животные имеют лишний вес

Кастрация или стерилизация вносит изменения в гормональный фон животного, но не влияет на его метаболизм, объяснила ветврач.

"Развитие ожирения связано с малоподвижным образом жизни и недостаточным количеством физических нагрузок. Также речь идет о несбалансированном питании с избытком калорий и нарушении обмена веществ", – сказала она.

Миф 5: кошка после стерилизации перестанет охотиться

Охотничий инстинкт у кошек обусловлен природой их поведения и превышает по своей силе половой, указала специалист.

"Охота в первую очередь необходима для выживания, а размножение – чтобы оставить потомство", – подчеркнула ветврач.

Миф 6: стерилизация после двухлетнего возраста бессмысленна, так как не влияет на развитие онкологии

Стерилизация собак после третьей течки или кошек после двух лет не влияет на риск развития только одного вида онкологии – рака молочных желез.

«Если же стерилизовать питомца в раннем возрасте и до первой течки, у собак риск этого заболевания снижается на 99,5%, а у кошек – на 91%. Обратите внимание, что в пожилом возрасте 90% нестерилизованных/некастрированных животных умирают именно от рака молочных желез различного вида», –Надежда Кузина, ветеринарный врач Зеленоградской государственной ветклиники.

Кроме того, стерилизация в любом возрасте значительно минимизирует или дает полную профилактику других опасных заболеваний. В их числе:

пиометра(воспаление матки). Возникает у 60% самок к 6–8 годам;

новообразования семенников. Характерна для 80% самцов к 8–10 годам;

ДГПЖ (доброкачественная гиперплазия простаты). Ей страдают 60% кобелей средних и крупных собак старше 5–6 лет;

рак простаты. Встречается у 75% некастрированных самцов старше 10;

поликистоз яичников. Бывает у 95% самок любого возраста, в особенности у тех, которым дают гормональные препараты.

Также без стерилизации возрастает риск развития простатита. Им болеют 60% кобелей старше 5 лет, предупредила эксперт.

Миф 7: продолжительность жизни у стерилизованных животных меньше

Прошедшие процедуру животные живут в среднем на 20–25% дольше, заявила Надежда Кузина. По ее словам, стерилизация в возрасте 8–9 месяцев значительно профилактирует, а часто и исключает развитие большинства патологий репродуктивной системы.