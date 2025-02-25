Ветврач рассказала, стоит ли кастрировать кота или собаку

Многие владельцы домашних питомцев задаются вопросом: нужно ли кастрировать кота или собаку? Какие плюсы и минусы у операции, чем она отличается от стерилизации и как живут животные после процедуры — во Всемирный день кастрации домашних животных «Газета.Ru» спросила у ветеринарных врачей.

Чем кастрация отличается от стерилизации?

Многие владельцы ошибочно считают термины «кастрация» и «стерилизация» синонимами или полагают, что выбор процедуры зависит от пола животного. На самом деле это разные хирургические вмешательства.

«При стерилизации сохраняются половые железы, но нарушается репродуктивная функция путем перевязки маточных труб у самок или семенных канатиков у самцов. Животное сохраняет все природные инстинкты и половое поведение, но теряет способность к размножению. Кастрация же подразумевает полное удаление половых желез, что приводит к существенным гормональным изменениям в организме питомца», — объяснила «Газете.Ru» кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры патологической физиологии СПбГУВМ Любовь Лукоянова.

Что лучше: кастрация или стерилизация?

Как правило, стерилизация делается в том случае, когда удаление половых желез невозможно по каким-либо причинам или когда стерилизация временная, рассказала ветеринарный врач, старший преподаватель департамента ветеринарной медицины РУДН Наталья Трошина.

«Хирургическая стерилизация без удаления половых желез у животных практикуется крайне редко, например, у самцов-пробников, используемых для выявления самок в состоянии половой охоты. Фармакологическая стерилизация — способ прекратить репродуктивную функцию без хирургического вмешательства. Некоторые препараты позволяют временно «отключить» репродуктивную функцию. Но чаще все хозяева домашних животных все же прибегают к кастрации», — рассказала Трошина.

Плюсы кастрации

По словам ветеринара, современная ветеринарная практика показывает, что кастрация может значительно улучшить качество жизни домашних животных.

«После процедуры существенно снижается риск развития онкологических заболеваний, особенно рака молочных желез у самок и различных опухолей у самцов. Это напрямую влияет на продолжительность жизни питомцев. Кроме того, кастрированные животные демонстрируют более спокойное поведение: самцы становятся менее агрессивными и реже метят территорию, а у самок исчезают симптомы «течки» и связанное с ней беспокойство», -— рассказала специалист.

Немаловажным аспектом является и безопасность животного. Некастрированные питомцы часто стремятся убежать из дома в поисках партнера, что подвергает их риску травм и несчастных случаев. Кастрация значительно снижает вероятность таких побегов. Кроме того, процедура помогает контролировать популяцию домашних животных, предотвращая появление нежелательного потомства.

Среди плюсов кастрации Трошина выделила такие: животное живет спокойно, не отвлекаясь на инстинкт размножения, не призывая партнеров по ночам, не заливая территорию пахучими метками, не сбегая в поисках романтических приключений и заболеваний, передающихся половым путем или при непосредственном контакте, и не сражаясь с потенциальными соперниками.

«И, что самое главное, это снимает или существенно снижает риски заболеваний такими страшными болезнями как гнойные эндометриты и опухоли молочной железы у самок, воспаление и опухоли предстательной железы и семенников у самцов со всеми сопутствующими осложнениями. А хозяин освобождается от рисков поиска убежавшего питомца, приобретения женихов/невест, непредусмотренных детишек и потери любимца из-за рака молочной железы, воспаления матки или заболеваний простаты», — отметила специалист.

Минусы кастрации

Однако, как и любое хирургическое вмешательство, кастрация несет определенные риски.

«Существует вероятность осложнений при анестезии и послеоперационных инфекций, хотя современные методы ветеринарной медицины сводят эти риски к минимуму. После процедуры у животных может наблюдаться склонность к набору веса из-за изменения метаболизма, что требует особого внимания к питанию и физической активности питомца», — добавила Лукоянова.

Трошина также отметила, что кастрированные животные склонны к набору веса при избыточном питании.

«Иногда крупные собаки после кастрации могут страдать недержанием мочи, но далеко не все, служебные собаки могут потерять часть служебного рвения, которое как раз подпитывается половыми гормонами», — добавила специалист.

В первые дни после операции животные нуждаются в особой заботе и внимании со стороны хозяев. Питомцы могут испытывать дискомфорт и проявлять меньшую активность, что является нормальной реакцией на хирургическое вмешательство. Важно строго следовать рекомендациям ветеринара по послеоперационному уходу и внимательно следить за состоянием животного.

Пять мифов о кастрации

По словам Лукояновой, вокруг кастрации сложилось немало мифов, которые часто мешают владельцам принять правильное решение. Наиболее распространены пять заблуждений.

«Во-первых, распространено мнение, что после процедуры животные становятся вялыми и ленивыми. Это не так. С возрастом питомцы становятся спокойнее независимо от кастрации, а их характер определяется множеством факторов: типом высшей нервной деятельности, породой, рационом и условиями содержания», — рассказала Лукоянова.

Второй миф касается неизбежного набора веса после операции. По словам ветеринара, кастрация действительно влияет на метаболизм, но физическая форма питомца в первую очередь зависит от правильного питания и достаточной физической активности. Контроль рациона и регулярные физические нагрузки помогут сохранить здоровый вес животного.

«Особого внимания заслуживает опровержение третьего мифа о связи кастрации с мочекаменной болезнью, особенно у кошек. Многочисленные исследования показали отсутствие такой зависимости. Мочекаменная болезнь развивается по другим причинам: неправильное кормление, нарушенный режим поения, генетическая предрасположенность и воспалительные процессы в мочевыводящих путях. Исследования также опровергают еще один миф о сокращении продолжительности жизни после кастрации. Напротив, кастрированные животные живут в среднем на 3–5 лет дольше. Это объясняется снижением риска онкологических заболеваний половых органов и молочных желез, а также отсутствием стресса от гормональных всплесков и невозможности реализовать репродуктивные инстинкты», — рассказала специалист Лукоянова.

Пятый миф, по словам ветеринара, касается мнения о необходимости «материнства» для самок до кастрации. Как отметила ветврач, животные, кастрированные до первой беременности, более здоровы. Сама вязка, беременность и роды являются серьезным испытанием для организма, сопряженным с рисками инфицирования и осложнений.

«Важно понимать, что животные не испытывают психологических переживаний о невозможности стать родителями, — это лишь проекция человеческих эмоций. Поэтому и переживать о том, что самка не дала потомства, не нужно, никаких рисков это не несет».

Так стоит ли кастрировать питомца?

При принятии решения о кастрации необходимо учитывать множество факторов: возраст животного, его общее состояние здоровья, образ жизни и поведенческие особенности.

«Каждый случай индивидуален, и то, что подходит одному питомцу, может быть неприемлемо для другого. Именно поэтому критически важно принимать решение о кастрации только после тщательной консультации с квалифицированным ветеринарным врачом. В большинстве случаев при правильном подходе и своевременном проведении процедуры преимущества кастрации значительно перевешивают возможные риски. Однако универсального решения не существует, и каждый владелец должен принимать решение, исходя из конкретной ситуации и особенностей своего питомца. Регулярные консультации с ветеринарным специалистом помогут не только принять правильное решение, но и обеспечить здоровое будущее вашему четвероногому другу», — рассказала Лукоянова.

В каком возрасте нужно кастрировать кошку или собаку?

По словам Лукояновой, оптимальным возрастом для проведения кастрации считается период 8–12 месяцев, когда организм уже полностью сформирован.

Однако процедуру можно проводить и взрослым животным, учитывая, что с возрастом закрепляется половое поведение, которое сложнее скорректировать только кастрацией. Для животных старшего возраста особенно важно проведение полного предоперационного обследования из-за возможных скрытых заболеваний.

«По современным данным, собак и кошек кастрируют с 3-х месяцев. Остальных животных — в зависимости от вида и назначения. Чем раньше будет проведена данная операция, тем больше ее профилактическая составляющая. Но существуют и некоторые особенности. Раннеспелых животных стараются кастрировать чуть раньше, а позднеспелых — чуть позже. Это определяется видом, породой, типом конституции, темпераментом и другими индивидуальными особенностями. В моей практике чаще всего кастрируют животных по достижении ими не менее 80% признаков взрослого животного (рост, вес, качество статей). Если животное клинически здорово и не имеет противопоказаний к операции, то кастрировать можно в любом возрасте. А о том, каких рисков удастся избежать, а каких — нет, лучше расскажет врач после знакомства с вашим питомцем. Самая взрослая кошка, которой я делала овариогистерэктомию (удаление яичников и матки), имела возраст около 19 лет», — рассказала ветврач Трошина.

При этом, по словам врача, если животное не кастрировано, спаривать его ни с кем не нужно.