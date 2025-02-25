Как удалить въевшуюся грязь

Многие считают, что пылесос нужен только для сбора пыли. Но есть одна хитрость, которая поможет сделать из него мощное устройство для очистки воздуха и дезинфекции.

Для этого понадобится обычная пищевая сода. Нужно равномерно рассыпать ее на ковер, мебель и матрас (если получится) слоем примерно в один сантиметр. Подождать 10 минут, чтобы сода подействовала, а потом пропылесосить поверхности.

Сода впитает неприятные запахи, разрыхлит въевшуюся грязь и уничтожит бактерии.

Если высыпать 2–3 столовые ложки соды прямо в мешок или контейнер пылесоса, она будет работать как фильтр. Пыль не разлетится по воздуху при уборке, а в комнате останется приятный свежий аромат.

Но не стоит использовать слишком много соды — она может забить двигатель пылесоса, и он сломается. Также этот метод не подходит для влажной уборки.

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