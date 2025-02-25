Перечислены самые полезные комнатные растения

Комнатные растения очищают воздух, улучшают сон и даже уменьшают головную боль. Подробнее об этом рассказала врач-терапевт ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Марина Якушева в программе "Доктор 24".

Есть чем дышать

Комнатные растения способны очистить воздух, убрав из него плохие вещества. С этим прекрасно справляются спатифиллум, сансевиерия и хлорофитум, рассказала Марина Якушева.

«При этом уход за спатифиллумом прост, а растение достаточно неприхотливо и красиво. Оно отлично подойдет как для дома, так и для офиса», – Марина Якушева, врач-терапевт ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ.

Также растения эффективно увлажняют воздух в помещении. Это особенно важно в отопительный сезон, когда он часто пересушен, что негативно отражается на коже и слизистых. Лучше всего с увлажнением климата справятся монстера или фикус Бенджамина.

"Монстера может вырасти под 2–3 метра: у нее настолько большие листья, что ими можно укрыться. Также считается, что растение поглощает негативную энергию, особенно в местах с большим количеством людей. Если говорить о фикусе Бенджамина, он вырастает до 1 метра высотой при правильном уходе", – сказала Якушева.

Хорошее самочувствие

Домашние растения способны улучшить сон: для этого рекомендуется приобрести алоэ или лаванду. Кроме того, при желании дома можно вырастить мяту и добавлять ее в чай.

Эвкалипт, мирт, апельсиновое и лимонное дерево укрепляют иммунитет. Эти растения содержат эфирные масла, которые помогают в борьбе с вирусами, витающими в воздухе, объяснила Марина Якушева.

«Также мирт используют против головных болей. Например, в романах часто можно встретить описание, как эфирное масло растения втирают в область затылка», – Марина Якушева, врач-терапевт ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ.

В то же время некоторые виды флоры могут навредить здоровью. Например, олеандр не рекомендуют заводить в семьях с животными и детьми – в его листьях и цветах находятся токсичные вещества. Если случайно задеть или съесть растение, можно отравиться, заключила терапевт.