Что подарить жене на 8 Марта

Берите на заметку лайфхаки, как порадовать вторую половинку.

До 8 Марта осталось меньше месяца, а это значит, что пора готовить сюрпризы своим любимым. Для многих мужчин вопрос о том, что подарить жене, встаёт особенно остро. Мы составили подборку идей, которая значительно облегчит подготовку к празднику.

Когда покупаете подарок для супруги, очень важно брать в расчёт её предпочтения и хобби. Согласитесь, странно вручать приставку девушке, которая никогда не увлекалась видеоиграми. Проанализируйте, чем ваша жена любит заниматься в свободное время, или возьмите за основу вид её профессиональной деятельности. Главное, чтобы подарок был действительно полезен и приятен.

Подарки по интересам

1. Материалы и наборы для творчества

К примеру, для дам, интересующихся вязанием, вышивкой или другими видами рукоделия, актуальны качественные материалы для творчества. Художницы оценят набор новых красок или кистей, вязальщицам придётся по душе хорошая пряжа. Универсальный подарок — наборы для творчества: картины по номерам, алмазная мозаика и тому подобное. Многие из них можно создавать на основе фотографий. Так сюрприз получится ещё более милым и трогательным.

2. Кухонные помощники

Приятным подарком для женщин, любящих побаловать близких вкусными блюдами, может стать гаджет, значительно облегчающий заботы на кухне: стильный и современный планетарный миксер, набор качественных сковородок и кастрюль, а также красивый фарфоровый сервиз. Важно при этом помнить, что кухонная утварь, которой, как правило, пользуется вся семья, будет приемлемым подарком лишь в том случае, если супруга сама об этом попросила.

3. Электронная книга

Если ваша половинка в свободное время зачитывается романами, то она наверняка придёт в восторг от электронной книги, которая может заменить целую библиотеку и при этом поместиться в дамскую сумочку. Отдавайте предпочтение лёгким и лаконичным моделям, которые будет удобно носить с собой.

Подарки для здоровья и красоты

4. Косметика

Косметические средства лучше дарить в том случае, если вы точно можете быть уверены в том, что они подойдут вашей жене. Для этого достаточно присмотреться к баночкам, которые стоят на её туалетном столике. Наверняка супруга обрадуется, если получит в подарок флакончик любимого парфюма или набор качественных средств для ухода за волосами. Беспроигрышный вариант — сертификат в косметический магазин, где любая женщина сможет найти что-то подходящее для себя.

5. Массаж и спа-процедуры

Сеанс расслабляющего массажа или сертификат на спа-процедуры — то, что надо, для девушек, ведущих активный образ жизни и успевающих всё и везде. Каждой женщине порой не хватает возможности отвлечься от будничной суеты и почувствовать себя настоящей королевой. Так почему бы не подарить жене такую возможность 8 Марта?

6. Фитнес-аксессуары

Подарки данной категории актуальны для девушек, которые уже активно занимаются спортом или только планируют записаться на тренировки. Хорошие кроссовки, форма или удобная сумка для походов в зал могут значительно повысить мотивацию и решительность. К месту также будут коврик для йоги, качественный эспандер, небольшой блендер для приготовления смузи или бутылка для воды — говоря проще, милые и одновременно полезные аксессуары, которые делают рутину более приятной.

Эмоциональные подарки

7. Путешествия и совместные выходные

Не зря говорят, что время вместе — лучший подарок, который можно преподнести любимому человеку. Ваша супруга точно оценит уикенд в уютном спа-отеле на природе или поездку в город, который она давно мечтала посетить. Смело планируйте романтическое путешествие, во время которого ваша любимая сможет эмоционально наполниться и как следует отдохнуть. Не менее яркие эмоции принесут купленные билеты в театр или на концерт.

8. Подарочный сертификат на впечатление

Ещё один вариант — подарить впечатление. Например, для экстремалок подойдёт сертификат на прыжок с парашютом, для любительниц уютных совместных вечеров — на мастер-класс по изготовлению свечей или собственной посуды, а для тех, кто увлекается кулинарией — на урок по выпечке или приготовлению суши.

Практичные подарки

9. Одежда и аксессуары

Если вы знаете, что жена давно присматривает определённую сумочку или туфли, то 8 Марта – отличный повод для того, чтобы преподнести ей такой сюрприз. Качественные аксессуары или одежда, подобранные с любовью и с учётом вкуса женщины, станут прекрасным подарком и знаком внимания.

10. Умная колонка

Этот электронной помощник помогает решать множество повседневных задач. Особенно подарок оценят любительницы музыки и сериалов, а также женщины, которые ценят своё время и привыкли к планированию. Новые модели колонок оснащены специальными экранами и позволяют с помощью голоса включать песни, фильмы или любой другой контент. Такой гаджет при необходимости напомнит о важной встрече, поможет составить расписание или спланировать путешествие.

11. Робот-пылесос

Современный и надёжный робот-пылесос станет незаменимым помощником в быту. Благодаря ему ваша любимая сможет экономить минимум час времени, обычно посвящаемый уборке. Обратите внимание на модели, в которых доступна влажная уборка — эта опция сделает подарок ещё более функциональным и полезным.

12. Фотоаппарат моментальной печати

С помощью этого устройства можно запечатлеть все важные и тёплые моменты, которые вы проводите вместе. Выбирайте небольшие модели, отличающиеся широким набором функций. Обязательно в дополнение купите запас картриджей и карточек для печати снимков.

13. Смартфон

Новенький телефон — классика среди подарков для женщины. Если ваша супруга давно намекает на то, что хочет обновить свой смартфон, настало время действовать. Кстати, здорово, если купленное устройство будет отличаться большим объёмом встроенной памяти — это особенно актуально для любительниц делать много фотографий и видео.

Романтические подарки

14. Цветы и украшения

Цветы и ювелирные украшения, пожалуй, самые универсальные подарки на 8 Марта. Помните, для многих девушек букет не является основным презентом, но он может стать прекрасным дополнением. Что же касается украшений, то их важно выбирать на основании вкусов вашей возлюбленной. Если она носит только серебро, то вряд ли серьги или цепочка из жёлтого золота будут актуальны.

15. Ужин при свечах и сюрпризы

Международный женский день – ещё один повод для того, чтобы признаться в любви. Сделать это можно во время ужина при свечах или организовав день, наполненный романтикой. Попробуйте разбудить супругу, преподнеся ей роскошный букет, а от завтрака в постель на лице вашей жены будет сиять лучезарная улыбка. Разбавьте день маленькими сюрпризами. Это могут быть милая мягкая игрушка, набор капкейков и многое другое. Смело подключайте фантазию!

8 Марта – не просто праздничная дата, а день, который целиком должен быть наполнен благодарностью за заботу, искренность и любовь, которую вам дарит супруга. Постарайтесь сделать его особенным и незабываемым для женщины, которая бок о бок идёт с вами по жизни, невзирая на все трудности и невзгоды, делая даже самый хмурый и серый день ясным и солнечным.

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