Что посеять на рассаду в марте 2025 года

Опытные огородники занялись посевом семян на рассаду еще в конце января — начале февраля. Однако и в первый месяц весны начать готовить рассаду совсем не поздно: в марте сеют большинство овощных культур, а также однолетних и многолетних цветов. «Лента.ру» рассказывает, какую рассаду сеять в марте и как за ней ухаживать.

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Подготовка к посеву

Для подготовки к посеву семян на рассаду необходимо выбрать правильные емкости, плодородный и хорошо дренированный грунт, а также лучшие семена.

Во что сажать рассаду

В беседе с «Лентой.ру» маркетолог аграрной продукции Илона Бабаева посоветовала использовать современные емкости для рассады:

«Многие садоводы предпочитают экономить и до сих пор остаются приверженцами самодельных фанерных ящиков или даже использованных пакетов от молока. Однако я бы не рекомендовала эти архаичные приспособления, поскольку после полива они способствуют распространению грибков или замоканию рассады, что увеличивает риски потерять урожай».

«И начинающим, и опытным садоводам я советую самый эффективный вариант — лучше всего использовать торфяные таблетки, 50 штук которых в зависимости от размера стоят в районе 500-700 рублей», — Илона Бабаева, маркетолог аграрной продукции.

Семена сажаются сразу в такую таблетку, и остается только вовремя поливать ее — ни специального грунта, ни антигрибковой обработки, ни даже пересадки не требуется, перечисляет Бабаева плюсы такого способа. До пересадки в грунт рассада живет в собственных «домиках», которые потом просто закапываются в землю на грядке и служат дополнительным удобрением.

Тем, кто все же хочет сэкономить, эксперт советует купить пластиковые кассеты или биоразлагаемые пакеты для рассады по цене от 100 до 300 рублей. Их придется заполнить грунтом.

Грунт для рассады

Почву для рассады можно использовать как из магазина, так и приготовленную самостоятельно. У опытных садоводов есть свои рецепты приготовления такого грунта.

Своим рецептом с «Лентой.ру» поделилась садовод из Подмосковья Янина Горчакова:

«Я привыкла составлять грунт для рассады сама, и оптимальным вариантом для хорошего дренажа и последующей всхожести считаю "коктейль" из земли с грядки, в которой потом будет расти рассада, слабокислого торфа, вермигрунта, то есть червячной земли, опилок и песка. Только песок надо обязательно пролить под проточной водой, пока не уйдет коричневая вода — это глина».

Рецепт грунта для рассады:

2 части огородной земли;

1 часть слабокислого торфа;

1 часть вермигрунта;

½ часть опилок;

½ часть песка.

Необходимо все тщательно перемешать, пролить водой и наполнить горшочки получившейся смесью, в которую уже можно сажать семена.

Руководитель по категорийному управлению отдела «Сад» сети строительных гипермаркетов OBI Наталия Крюкова предлагает свой идеальный рецепт почвенной смеси:

2 части садовой земли;

2 части торфа;

1 часть песка;

1 часть перегноя.

Это обеспечивает хорошую воздухопроницаемость и питание для молодых растений, считает агроном. В почву также добавляют минеральные удобрения, такие как суперфосфат и калийные соли, а древесная зола служит источником микроэлементов.

А вот агроном сервиса «Профи.ру» Алексей Грибанов считает, что все эти сложности совершенно ни к чему:

«Для рассады берется обычный торф, как правило, слабокислый, чаще всего без удобрений».

Семена для рассады

Чтобы получить отличный урожай овощных культур и пышное цветение однолетних и многолетних цветов, надо выбрать для рассады качественные семена и их подготовить.

«Чтобы добиться хорошей всхожести и устойчивого роста рассады, нужно выбирать свежие семена от проверенных производителей, учитывая срок годности и региональные особенности сорта, — продолжает Наталия Крюкова. — Перед посевом их замачивают в теплой воде (25 градусов Цельсия) на 12-24 часа, чтобы ускорить прорастание, а для дезинфекции используют слабый раствор марганцовки».

«Некачественные семена могут оказаться даже в пакетике из магазина, — предупреждает садовод Горчакова. — И если вы предпочитаете использовать собственные семена с прошлого урожая, вы тоже не застрахованы от некондиции».

Как отбраковать посадочный материал?

Опустите семена в воду на пять минут, лучшие семена опустятся, плохие будут плавать на поверхности.

Перед посадкой семена лучше обеззаразить в розовом растворе марганцовки, советует садовод, и на ночь положить в холодильник (не в морозилку!). Это делается для улучшения всхожести и стойкости к заморозкам.

Благоприятные дни по лунному календарю

Лунный календарь у многих садоводов — это буквально настольная книга, с которой сверяются, при какой фазе Луны сеять, при какой высаживать в открытый грунт, при какой подкармливать.

«Лента.ру» приводит рекомендации лунного календаря для посева семян на рассаду в марте 2025 года.

Влияет ли Луна на рост растений?

Согласно общепринятой точке зрения, гравитация Луны влияет на рост растений: направление и скорость растительных соков меняются в зависимости от фазы спутника Земли. А в 2022 году была экспериментально подтверждена гипотеза, что на растения оказывают влияние изменения яркости отраженного света Луны.

Так, сотрудник Института биологии Карельского научного центра РАН Виктор Миронов вел многолетние наблюдения за торфяным мхом Sphagnum riparium и обнаружил, что скорость роста сфагнума зависит от Луны, причем при низкой облачности это влияние максимально сильно. Самое интересное, что лунный свет не помогает мху расти, а наоборот, замедляет рост побегов. Как только наступала фаза новолуния, когда ночь наиболее темна, ростки сфагнума активно росли, а при полнолунии замедляли рост. Результаты исследования под названием «Облачность нарушает влияние лунного цикла на рост торфяного мха Sphagnum riparium» были опубликованы в престижном международном журнале Environmental and Experimental Botany.

При этом многие агрономы не берут рекомендации лунного календаря в расчет. «Сколько сейчас статей в уважаемых садоводческих журналах про лунный календарь! — негодует кандидат сельскохозяйственных наук Нелли Гуляева. — Я искренне не понимаю, для чего его использовать? Как человек с агрономическим образованием и большим опытом работы я уверенно заявляю, что смысла в применении этого календаря нет!»

В Уральском государственном аграрном университете несколько лет проводили один и тот же эксперимент: одну часть семян огурцов сажали по лунному календарю, вторую — как обычно. В результате нескольких месяцев наблюдений за растениями никакой разницы обнаружено не было.

На посадку любых растений больше всего влияют стандартные агрономические факторы — качество семян, грунт, температура, полив и свет. Если отсутствует хотя бы один из них, Луна не поможет, убеждены большинство агрономов.

Какие овощные культуры посеять в марте

Появление первых всходов у большинства растений, посеянных в марте, придется на апрель. А высадить рассаду в открытый грунт можно будет в мае, когда земля в средней полосе России уже хорошо прогреется и заморозки будут маловероятны. Эксперты «Ленты.ру» посоветовали топ-10 овощных культур, которые лучше всего сажать в марте.

Арбуз

В южных регионах России рассаду арбузов посадили еще в январе. Но в умеренном климате средней полосы посев проводят в марте. Сорта арбузов надо выбирать тщательно — в умеренном климате красными станут лишь арбузы со сроком созревания 80-90 дней. Перед посадкой семена надо замочить в воде комнатной температуры на шесть-восемь часов.

Баклажан и перец

Шансы успеть вырастить рассаду баклажанов и перцев еще остаются в течение первой недели марта. Лучше выбирать ранние сорта и срочно приступать к посадке.

Белокочанная капуста

Для быстрой всхожести семена замачивают на 20 часов. После засыпки семян землей ее проливают и больше не поливают до появления первых всходов, чтобы уберечься от болезней. Важно поливать только водой комнатной температуры, холодная вода погубит капусту. Для плотной рассады лотки с ней лучше поставить в прохладное помещение с температурой 15 градусов.

Брокколи и цветная капуста

Цветную капусту и брокколи сеют в несколько этапов, через каждые 10 дней, начиная с середины марта. Так урожай будет созревать в течение лета. Оптимальная температура для хорошей рассады — комнатная, 18-20 градусов.

Брюссельская капуста

Семена на рассаду высевают в середине марта. Брюссельская капуста любит прохладу: днем должно быть 15 градусов, ночью — 8-10 градусов.

Дайкон

Дайкон на рассаду сеют в середине марта. Почва всегда должна быть влажной. Дайкон холодостойкое растение, поэтому температура должна быть 10-20 градусов.

Огурец

Рассада огурцов очень чувствительна к холоду, поэтому лучшая температура для нее — 25 градусов. Поливать надо тоже теплой водой — 30 градусов. Конец марта — это начало высевания семян огурца на рассаду.

Сельдерей корневой

Семена можно смело сажать до середины марта. Поскольку семена мелкие, их лучше всего положить в мешочек и замочить на полчаса в воде с температурой 45 градусов, затем переместить их на два дня в комнатную воду. Высевают семена, когда на них появятся белые кончики.

Томат

Высокорослые сорта томатов сеют в первые дни марта, остальные — в конце марта. Семена прорастить в мокрой салфетке. Те семена, которые не проросли, выбросить.

Фасоль

В конце марта фасолины надо положить в мокрую тряпочку, закутать в полиэтиленовый пакет и открыть его через 3 дня. Бобы высадить ростками вверх в отдельные емкости — фасоль не любит пересадку. Пока не появятся первые ростки, температура воздуха должна быть 10℃, иначе семена загниют. При появлении листочков можно перенести рассаду в комнатную температуру.

Какие цветы посеять в марте

Многолетние цветы каждую весну радуют глаз садовода, но высаживать их, как однолетники, лучше всего рассадой — так цветение будет более ранним и пышным. Эксперты «Ленты.ру» посоветовали топ-10 однолетних и многолетних цветов, которые лучше всего сажать в марте.

Агератум

Цветок высевают с середины марта. Агератум теплолюбив — контейнер с рассадой лучше накрыть крышкой, а температура должна быть около 23 градусов. Поэтому как многолетник агератум выращивают только в южных регионах России.

Брахикома иберисолистная

Высевают до 20 марта, семена нужно лишь слегка вдавить в почву. Рассада выживает при любой положительной температуре. В южных регионах брахикома выращивается как многолетний цветок, в остальных — как однолетний.

Вербена

В середине марта лучше всего высадить семена на рассаду. Вербена боится морозов, но устойчива к жаре и засухе. В южных регионах вербена многолетний цветок, в остальных — однолетний.

Гвоздика травянка

Рассаду высевают в течение всего марта, поскольку гвоздика всходит очень быстро. Это очень неприхотливый многолетний цветок.

Георгины однолетние

В конце марта семена георгина можно высадить для рассады. При достаточном освещении этот однолетник растет очень быстро.

Львиный зев

Высокорослые сорта сажают на рассаду весь март, низкорослые — с середины марта. Этот многолетник не переносит избытка влаги.

Иберис

Семена на рассаду высаживают в самом конце марта. Этот вечнозеленый травянистый полукустарник адаптируется ко всем регионам с умеренным климатом.

Клеома

Замоченные на сутки семена в самом начале марта посадить на рассаду, присыпав толстым слоем грунта. Клеома бывает как однолетней так и двухлетней.

Колокольчик

Семена сеют в самом конце марта без замачивания, которое усложняет посев. Заглублять семена тоже не надо — достаточно рассыпать по поверхности. Колокольчики бывают однолетними, двухлетними и многолетними.

Эхинацея

Семена эхинацеи очень плотные, перед посевом их надо завернуть в мокрую тряпочку и полиэтиленовый пакет. Держать до тех пор, пока не появятся белые ростки. Рассаду этого многолетника сеют в начале марта.

Как выращивать рассаду

В беседе с «Лентой.ру» агроном Алексей Грибанов разъяснил общие принципы выращивания рассады.

Засыпать торф в емкости для рассады до уровня два-три сантиметра, плотно утрамбовать и обильно пролить водой. После этого необходимо аккуратно распределить семена по торфу, распылить из пульверизатора вермикулит, слегка увлажнив поверхность, и накрыть поликарбонатом или пленкой до появления всходов. Когда всходы появятся, можно убрать пленку и продолжить орошение поверхности вермикулитом — делать это желательно один-три раза в день. Следующим этапом будет появление первых семядольных листков. После этого распылять в ящик с торфом обычную воду с pH 5-6 и следить за тем, чтобы почва оставалась влажной. Как только появятся первые два листа, нужно сделать подкормку нитратом кальция — на этом этапе достаточно провести ее один-два раза. Когда появятся остальные листья, частоту подкормок увеличить до каждого полива.

«Рассаде требуется 12-14 часов света в сутки, — напоминает Наталия Крюкова. — В марте естественного освещения может не хватать, поэтому используют фитолампы. Полив проводят умеренно, чтобы избежать переувлажнения и загнивания корней».

Эксперты «Ленты.ру» назвали основные принципы ухода за рассадой в марте:

регулярный полив;

хорошее освещение;

соблюдение температурного режима;

подкормка минеральными и органическими удобрениями.

Подкормка рассады

Эксперты рассказали, как делать подкормку рассады. «Растворите нитрат кальция в воде в концентрации 30 граммов на один литр и проведите первый полив, — рассказывает агроном Алексей Грибанов. — В следующий раз можно взять любое комплексное универсальное удобрение — например, «Акварин». Его также разводят с водой в концентрации 3:1. После этого при каждом поливе необходимо увеличивать количество удобрения на две единицы. То есть в третий раз поливаете раствором в концентрации 5:1, в четвертый — 7:1, но на уровне 8:1 заканчиваете».

Влажность почвы желательно поддерживать на уровне, близком к ста процентам. Для этого проще всего разместить рассаду там, где уровень влажности воздуха будет высоким — например, на подоконнике. Из-за повышенной влажности пленка, которой вы накроете рассаду, будет запотевать.

Важно ежедневно снимать пленку на минуту, чтобы дать рассаде проветриться, и проверить, достаточно ли ей влаги. В случае необходимости распылите воду с удобрением