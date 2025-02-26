Королевский садовник рассказал, как ухаживать за вьющимися растениями

Весна – время подготовки вьющихся растений к новому сезону. Бывший садовник королевской резиденции Хайгроув Хаус, где живут Карл III с супругой Камиллой, рассказал, как добиться пышного цветения. Специалист отметил важность обрезки, особенно для глициний, клематисов и роз – их нужно укорачивать до трех-четырех почек.

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«У глициний, прежде чем они распускать листья, можно увидеть структуру растения. Любой новый росток нужно обрезать до основной ветви, оставляя три или четыре почки. Это стимулирует цветение, а не рост листьев», – объяснил эксперт.

Вьющимся розам позволительно развиваться свободно, если они взбираются по деревьям, но в небольших садах, где пространство ограничено, он советует подвязывать новые побеги в конце зимы, чтобы избежать запутывания и неуправляемости растений во время сезона. А перед подвязкой здоровых побегов садовод посоветовал удалить больные, отмирающие или сухие ветви.

Для поддержки вьющихся растений Стукс рекомендует установить опоры, такие как ивовые пирамиды или проволочные конструкции, чтобы растения росли аккуратно. Также можно пересадить и разделить отцветшие луковичные растения, чтобы стимулировать их рост и увеличить количество цветов в следующем сезоне, пишет портал Express.co.uk.

Бывший королевский садовник также дал общие советы для огородников. Он рекомендует начинать посев овощных семян и проращивание картофеля. Грядки он предложил обогащать перепревшим навозом. А также напомнил, что пора привести в порядок зимнецветущие кустарники, которые не были обрезаны в прошлом году.

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