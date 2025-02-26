Какие вещи нельзя стирать с гелевыми капсулами

Гелевые капсулы кажутся простым и быстрым решением для стирки. Но на самом деле не всё так просто. Вот что стирать с ними категорически нельзя.

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Шёлк, кашемир и другие «капризные» ткани. Из-за гелевых капсул их структура разрушится.

Вещи с въевшимися пятнами. Гелевые капсулы способны максимум просто освежить одежду.

Водоотталкивающие ткани. Они пропитываются специальным составом, который может с лёгкостью разрушить капсула.

Яркие вещи. В гелевых капсулах содержатся осветляющие компоненты.

Пуховики и вещи с перьями. Часто пух и перья после стирки с капсулами сбиваются в комки.

Спортивная одежда. Используйте для неё гели, имеющие бережный состав.

Вещи с декором. Стирать их лучше в мешке в деликатном режиме и с мягкими моющими средствами.