Семь способов освежить интерьер небольшой квартиры

Дизайнер Безверхая назвала 7 способов освежить интерьер небольшой квартиры. Маленькая квартира может быть уютной и приятной, если грамотно подойти к оформлению интерьера. Не всегда для этого надо проводить капитальный ремонт и тратить кучу денег. Есть вполне бюджетные способы сделать тесное пространство более стильным и визуально просторным. Дизайнер рассказала «Секрету фирмы», как этого добиться.

© unsplash

1. Покраска стен

Главный принцип при обновлении дизайна маленькой квартиры — не перегрузить пространство, подчеркнула основатель дизайн-студии TB.Design и бренда мебели FurFur Татьяна Безверхая. А перегружают его различные орнаменты, принты, оттенки в интерьере.

Исходя из этого принципа, дизайнер посоветовала не клеить обои с рисунком в небольших помещениях. Лучший покрасить стены.

«Мое любимое предложение всем, кто столкнулся с проблемой оформления маленького интерьера — перекрасьте все стены в белый цвет. Если вы боитесь "больничного" белого цвета, используйте молочный или чуть тепловатый белый. Но не оттенок слоновой кости, который предполагает желтизну. Это сразу освежит ваше пространство», — Татьяна Безверхая, дизайнер.

2. Колор блокинг

Суть этого приёма в том, что вы с помощью крупных блоков цвета выделяете некоторые зоны в помещении. Это может потолок или стена, например.

«В этот участок вы можете поставить мебель аналогичного цвета. Например, в оливковой нише размещаете оливковое кресло, и ваше помещение приобретет некую свежесть», — объяснила дизайнер.

Еще обновить дизайн маленькой квартиры можно с помощью цветовых акцентов. Если колор блокингом вы выделяете крупные зоны, но акцент — это, скорее, мелкий штрих на вашем пространственном полотне.

Для колор блокинга нужна краска, а вот акцент можно сделать и другими способами.

«Важно учесть, что обилие мелких акцентов вызывает неприятное ощущение, поэтому нельзя допускать, чтобы эти акценты сливались», — подчеркнула Безверхая.

3. Реанимация старых вещей

Если у вас есть неиспользуемые предметы мебели — сервант, тумба и т.п. — вы можете дать им вторую жизнь за счет изменения цвета, фактуры. Это тоже поможет сделать дизайн маленькой квартиры более стильным, современным.

«Можно сделать современную надстройку из массива сосны к старому комоду и покрасить всё в белый цвет. Тогда ваш обновленный предмет мебели будет смотреться как оригинальный стеллаж закрытый внизу и открытый сверху. Также можно поменять раму в старом зеркале, оформить ее своими руками», — Татьяна Безверхая, дизайнер.

4. Использование зеркал

Можно сказать, классический способ обновить пространство и улучшить дизайн маленькой квартиры — использовать зеркала или зеркальную стену. Как объяснила эксперт, с их с помощью можно рассредоточить свет в дальних уголках квартиры и тем самым визуально «раздвинуть» пространство.

5. Настройка света

Дизайнер рекомендовала поэкспериментировать со светом: заменить все лампочки на более яркие (100 Вт), добавить зонированный свет с помощью светодиодных лент теплых оттенков, гирлянд или подвесных светильников.

6. Интересный санузел

«Если у вас туалет без раковины, где стоит только унитаз, можно его оклеить обоями с ярким рисунком. Можно там сделать какой-то яркий нетривиальный акцент», — Татьяна Безверхая, дизайнер.

7. Яркий потолок

Если потолок выше 2.80 м., можно сделать его цветным, сказала дизайнер. Украсьте его поверхность декоративными элементами или состаренными зеркалами.

«Это решение тоже будет выглядеть небанально и интересно», — отметила Безверхая.

А вы знали, что интерьер квартиры может кое-что сказать о характере человека? Ранее психолог Юлия Харитонова и маркетолог Александр Гринько рассказали «Секрету фирмы», как считывать характер по интерьеру дома.