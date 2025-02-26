Почему ошейник может быть опасен для собаки

По мнению опытных кинологов, ошейник необходим собаке лишь во время прогулки, вернувшись с которой его лучше снимать. Чем опасен данный аксессуар в домашних условиях разбиралось издание Pravda.Ru.

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Как утверждают эксперты, находясь в квартире в ошейнике собака рискует получить травму, зацепившись им за выступы мебели, дверные ручки или предметы быта. Это особенно часто происходит с гиперактивными питомцами, которые постоянно играют и резвятся в доме.

При этом не все ошейники изготовлены из специальных антиаллергенных материалов, поэтому на шее собаки они могу вызвать раздражение кожи. К тому же повышенная жесткость этого аксессуара иногда становится причиной не только дискомфорта, но и затрудненного дыхания животного, особенно, если используется в круглосуточном режиме.

В последнее время владельцы собак все чаще применяют для воспитания питомцев и электронные ошейники, которые долго оставлять на шее собаки опасно, поскольку от таких «гаджетов» четвероногие могут получить сильный стресс, фатально отражающийся на их здоровье.