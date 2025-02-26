Как подготовить обувь к слякоти и дождям

Россиянам раскрыли способы подготовить обувь к дождям и слякоти. Комментарий на эту тему поступил в «Ленту.ру» от основателя сети химчисток для обуви Sneaknfresh Дмитрия Моргунова.

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По словам специалиста, в сезон дождей и луж важно позаботиться о кожаной и замшевой обуви, поскольку она сильнее всего страдает от влаги. Обрабатывать обувь специальным спреем необходимо на открытом воздухе или при открытых окнах, отметил собеседник издания. А после спрея необходимо воспользоваться кремом для обуви.

«Обработайте обувь водоотталкивающим спреем. Проведите процедуру правильно: перед обработкой обувь должна быть абсолютно сухой. Кроме того, обрабатывать спреем имеет смысл только совершенно чистую обувь, потому что любая пылинка снизит эффективность средства», — Дмитрий Моргунов.

Однако ни одно из средств не поможет уберечь обувь, если постоянно носить ее в дожди, наступая в лужи и грязь.

«Если делать это все-таки приходится, подумайте о специальных силиконовых бахилах. Еще лучше обзавестись парой стильных резиновых сапог или ботильонов», — посоветовал предприниматель.

К тому же Моргунов рекомендовал провести ревизию имеющихся пар: их необходимо осмотреть, обратив внимание на состояние замков, подошвы, декоративных элементов и набойки.

«Вымойте ее, уделив особое внимание подошве. Рифленую подошву можно прекрасно очищать обычной зубной щеткой, смоченной в мыльном растворе. Заодно подошву хорошо бы подкрасить, а с загрязнениями легко справится недорогая мицеллярная вода», — уточнил он.

При этом кожаную обувь можно просто протереть влажной тряпкой, замшевую — почистить специальной щеткой, а потом пройтись по ней обычным ластиком, чтобы избавиться от засохшей грязи и некрасивых полос. А обувь из ткани можно очистить, приготовив смесь из соды, воды и перекиси водорода.

«Обработайте им тканевую обувь и вынесите на солнце. Когда она высохнет, пройдитесь по ней щеткой, стряхнув порошок. Или просто постирайте кеды в машинке», — подытожил Моргунов и добавил, что еще лучше будет отдать любимую пару в химчистку.

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