Дачники рассказали о секретах выращивания мясистых помидоров

Опытные огородники советуют применять аспирин в качестве стимулятора роста и укрепления иммунной системы растений.

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Имеющаяся в составе аспирина салициловая кислота повышает устойчивость помидоров к колебаниям температуры и ускоряет созревание плодов примерно на 10 дней без каких-либо последствий.

Для того, чтобы приготовить раствор для растений, нужно взять 1 таблетку аспирина и растворить ее в 10 литрах воды. Максимального эффекта можно добиться, раз в месяц поливая кусты полученной жидкостью, сообщает портал transsibinfo.com.

Опытные дачники советуют проводить процедуру утром либо вечером.

Со временем объем раствора аспирина нужно уменьшить. Для дальнейшего опрыскивания растений подойдет половина таблетки на 10 литров воды. При этом периодичность немного повышается (каждые 2 недели).

Правильное применение средства поможет улучшить состояние томатов, увеличить их выживаемость и урожайность.

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