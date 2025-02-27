Кинолог объяснил, почему парфюмерия опасна для собак

Для собак запах имеет особое значение, поскольку с его помощью они познают мир. Это обусловлено тем, что у собак гораздо больше рецепторов. По словам кинолога и президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, внутренняя поверхность носа собак покрыта в 15 раз более толстым, а также протяженным обонятельным эпителием. Собаководам со страстью к парфюмерии стоит учитывать эту физиологическую особенность питомца и быть осторожными при использовании парфюмерии и других средств с ярко выраженными ароматами.

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«Резкие запахи могут вызывать у собак негативные ощущения и даже агрессивное поведение. <...> Не зря в ошейнике антилай применяют спрей лимона. Этот запах неприятен для собаки: в момент, когда его распыляют, она испытывает дискомфорт и прекращает нежелательное поведение», — рассказал кинолог в беседе с «РИА Новости».

Владимир Голубев посоветовал владельцам собак ограничить использование продуктов с сильными ароматами еще и потому, что они могут притупить обоняние животного и навредить его здоровью.