Ветеринар назвал симптомы птичьего гриппа у кошек и собак

К симптомам птичьего гриппа у домашних питомцев относится кашель, сонливость и снижение аппетита, характерны также выделения из носа. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил директор института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Российского биотехнологического университета (Росбиотех) Игорь Гламаздин.

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«Птичий грипп у кошек и собак длится до 12 дней – проявляется кашлем, сонливостью, снижением аппетита и выделениями из носа. Если заболевание длится три дня и более, то кашель становится влажным, мокрота может выделяться с примесью крови, развивается одышка», – сказал Гламаздин.

Специалист уточнил, что кошки и собаки могут заразиться птичьим гриппом при контакте с птицами, а также при употреблении сырого мяса.

«Кроме того, стоит отметить, что свиньи способны стать носителями вируса и участвовать в его генетической реассортации, что делает их потенциально опасными эпидемиологически. Наиболее опасные штаммы птичьего гриппа: H5N1 – поражает людей, кошек, собак, свиней, хищников (тигров, львов), H7N9 – вызывает тяжелые заболевания у людей и H5N8 – зафиксирован у людей и некоторых млекопитающих», – пояснил Гламаздин.

По словам собеседника агентства, чтобы избежать заболевания, следует кормить питомцев только проверенными кормами и исключить из их рациона сырое мясо, необходимо также ограничить их контакт с птицами.