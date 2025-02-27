Фелинолог рассказала, каких кошек стоит заводить флегматикам

К таким породам относятся персидские, экзотические, британские и вислоухие.

Они не склонны к активным играм и постоянному контакту с человеком. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала ветеринарный врач фелинолог Ангелина Сиротина.

«Если мы говорим о более флегматичных людях, более размеренных, спокойных, которые не любят суеты, когда кошка лезет, ходит по столам и везде свой нос засовывает. В таком случае такому человеку нужно завести более спокойную кошку, так называемую интерьерную. Это, как правило, персидские, экзотические, британские и вислоухие кошки. Это такие кошки, которые вроде дома есть, но игр и великого контакта не дождёшься. Она будет всегда сидеть на диване или на холодильнике и за всем наблюдать. Убери, накорми и иди — вот её девиз».

Ранее Сиротина рекомендовала соблюсти недельный карантин для уличной кошки. Животное необходимо отнести в клинику, а затем приютить. Такие меры исключат негативные последствия для уже имеющихся питомцев.